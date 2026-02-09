Juan Carlos dément les rumeurs et assure être en forme
Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulaient au sujet de la santé de Juan Carlos d’Espagne. Il a célébré son 88e anniversaire le 5 janvier.
Le samedi 7 février, l’ancien souverain a répondu à ces spéculations dans les pages du magazine Hola!, depuis sa résidence à Abu Dhabi, en niant être malade et en assurant prendre soin de lui et faire de l’exercice quotidiennement, tout en demandant que l’on cesse de propager des informations alarmantes à son sujet.
La biographe du roi, Laurence Debray, a indiqué que, sur recommandation médicale, Juan Carlos ne doit pas quitter les Émirats arabes unis et qu’il lui est conseillé d’éviter tout effort physique intense et de limiter ses déplacements. Ces contraintes l’ont notamment empêché d’assister aux obsèques de la princesse Irène de Grèce, décédée le 15 janvier à Madrid à l’âge de 83 ans. Sa dernière présence en Espagne remontait à novembre, pour un déjeuner privé au palais d’El Pardo à l’occasion de la remise de l’Ordre de la Toison d’or à son épouse.
Pourquoi son récent déplacement en Espagne lui a été particulièrement pénible
Selon Laurence Debray, lors de ce voyage de novembre Juan Carlos a entrepris un trajet aérien de sept heures pour passer seulement quelques heures à Madrid, participer à un déjeuner familial à La Zarzuela lié au 50e anniversaire de la proclamation de la monarchie, puis reprendre immédiatement l’avion, un enchaînement qui l’a énormément fatigué. Elle a ajouté qu’il ne peut pas dormir au palais de La Zarzuela et que dormir à l’hôtel le déprime, précisant par ailleurs qu’il est suivi de près par des médecins aux Émirats arabes unis.