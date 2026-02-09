Juan Carlos dément les rumeurs et assure être en forme

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulaient au sujet de la santé de Juan Carlos d’Espagne. Il a célébré son 88e anniversaire le 5 janvier.

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulaient au sujet de la santé de Juan Carlos d’Espagne. Il a célébré son 88e anniversaire le 5 janvier.

Le samedi 7 février, l’ancien souverain a répondu à ces spéculations dans les pages du magazine Hola!, depuis sa résidence à Abu Dhabi, en niant être malade et en assurant prendre soin de lui et faire de l’exercice quotidiennement, tout en demandant que l’on cesse de propager des informations alarmantes à son sujet.

La biographe du roi, Laurence Debray, a indiqué que, sur recommandation médicale, Juan Carlos ne doit pas quitter les Émirats arabes unis et qu’il lui est conseillé d’éviter tout effort physique intense et de limiter ses déplacements. Ces contraintes l’ont notamment empêché d’assister aux obsèques de la princesse Irène de Grèce, décédée le 15 janvier à Madrid à l’âge de 83 ans. Sa dernière présence en Espagne remontait à novembre, pour un déjeuner privé au palais d’El Pardo à l’occasion de la remise de l’Ordre de la Toison d’or à son épouse.

Publicité

Pourquoi son récent déplacement en Espagne lui a été particulièrement pénible