Juan Carlos annule un voyage pour sa sécurité

Exilé à Abu Dhabi depuis plus de cinq ans, l’ancien roi Juan Carlos séjourne actuellement à l’hôtel Four Seasons de la capitale des Émirats arabes unis, où il est hébergé de manière temporaire. Sa mise à l’écart du royaume avait été motivée par le souhait d’éviter que ses polémiques n’affectent le règne de son fils, le roi Felipe VI.

Présent à Abu Dhabi au moment des tensions liées au conflit au Moyen-Orient et des attaques attribuées à l’Iran, l’octogénaire se trouve pour l’heure en sécurité à l’hôtel, où il réside depuis environ un mois en attendant l’achèvement des travaux de sa résidence. Il devait prochainement se rendre en Espagne pour assister aux régates de Sanxenxo, mais a finalement annulé ce déplacement.

La décision d’annuler ce voyage a été révélée par le média espagnol Vanitatis, qui rapporte que ce choix ne serait pas dû à son état de santé mais à la conjoncture politique internationale. Selon le même quotidien, des sources proches indiquent qu’un vol privé, mis à disposition par la Maison royale des Émirats, était disponible, mais que le déplacement a tout de même été abandonné.

Le roi emérite à Abu Dhabi : son entourage assure qu’il est « en sécurité » à l’hôtel

Auprès du magazine Hola, des proches ont déclaré que Juan Carlos « est au calme et en sécurité » et qu’il est, pour le moment, mieux installé à l’hôtel où il est moins isolé. Ses retours en Espagne se limitaient habituellement à des compétitions nautiques, dont celle de Sanxenxo, à laquelle il a renoncé cette fois. Il devrait quitter l’établissement à la fin des rénovations de sa vaste villa située sur l’île de Nurai, bien que Vanitatis souligne que l’évolution de la situation régionale pourrait influer sur ses projets.

Article écrit en collaboration avec 6Medias.