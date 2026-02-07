JS Kabylie accueille Al Ahly en LDC CAF
Le duel de la phase de poules de la Ligue des champions de la CAF entre la JS Kabylie et Al Ahly a été lancé ce soir, avec les locaux qui ont pris l’initiative du jeu dès le début de la rencontre.
Sur le terrain, la JSK a revêtu son costume vert et jaune habituel, tandis que les visiteurs égyptiens sont apparus en maillot rouge accompagné d’un short blanc, respectant leur tenue traditionnelle.
Le sort des Kabyles est simple et implacable : seule une victoire leur permettrait de poursuivre l’aventure dans la compétition, un nul ou une défaite scellant leur sortie. Pour Al Ahly, la perspective est plus sereine ; un succès ou même un partage des points suffirait à assurer leur qualification pour la suite.
Face à ces enjeux, on attend une rencontre où les acteurs locaux devront se montrer entreprenants pour renverser la situation, alors que leurs adversaires devraient privilégier la maîtrise et la gestion du résultat afin d’atteindre leur objectif continental.