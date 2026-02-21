Joyce Jonathan se confie sur sa relation fusionnelle avec Vianney

Le 5 février 2016 , Joyce Jonathan retrouvait le haut des classements avec Les filles d’aujourd’hui , titre co-écrit, co-composé et co-interprété avec Vianney . Extrait de son troisième album Une place pour moi, ce single a dépassé les 75 000 ventes, accumule aujourd’hui près de 90 millions d’écoutes sur YouTube et continue d’être écouté environ 250 000 fois par jour toutes plateformes confondues, faisant de cette collaboration un jalon majeur de sa discographie.

Le 5 février 2016, Joyce Jonathan retrouvait le haut des classements avec Les filles d’aujourd’hui, titre co-écrit, co-composé et co-interprété avec Vianney. Extrait de son troisième album Une place pour moi, ce single a dépassé les 75 000 ventes, accumule aujourd’hui près de 90 millions d’écoutes sur YouTube et continue d’être écouté environ 250 000 fois par jour toutes plateformes confondues, faisant de cette collaboration un jalon majeur de sa discographie.

Invitée de l’entretien hebdomadaire de Christophe Beaugrand sur M Radio, Joyce Jonathan est revenue sur le lien particulier qui l’unit à Vianney. Présentée dans certains médias comme l’amie d’enfance de Gabriel Attal, la chanteuse a évoqué avec pudeur et franchise l’amitié et la complicité artistique nées autour de ce tube, précisant que la relation professionnelle et personnelle qui s’est nouée à l’époque demeure intacte une décennie plus tard.

La genèse de la chanson elle-même tient au hasard et à l’échange sur les réseaux sociaux. Joyce Jonathan a raconté avoir posté un extrait du titre sur Instagram, à la suite d’une rupture, sans imaginer que ce message croiserait le chemin de Vianney. C’est lui qui a répondu et proposé d’intervenir dans la réécriture du refrain, amorçant ainsi une collaboration décisive pour la mise en forme finale du morceau.

Une collaboration née d’un message sur Instagram et d’un travail à deux

Selon les propos rapportés par Joyce Jonathan, l’échange initial avec Vianney s’est rapidement transformé en travail collectif. « On se parlait un tout petit peu sur les réseaux sociaux et il m’a dit qu’il adorait la chanson », a-t-elle rappelé, ajoutant avoir expliqué qu’elle avait travaillé la chanson jusqu’au refrain mais souhaitait le retravailler. Vianney lui a proposé de l’aider, et le duo a « fait ça main dans la main », modifiant profondément le refrain pour aboutir à la version connue du public.

La réussite commerciale de Les filles d’aujourd’hui a permis à Joyce Jonathan de renouer avec l’élan de ses débuts. Néanmoins, les sorties suivantes n’ont pas rencontré le même écho en termes de ventes physiques et numériques : son quatrième album, On (2018), s’est vendu à environ 11 500 exemplaires, et son cinquième opus, Les p’tites jolies choses (2022), a enregistré des chiffres de ventes plus confidentiels.

Parallèlement à ces chiffres, la carrière de la chanteuse a connu d’autres temps forts. Joyce Jonathan a remporté la Star Academy asiatique il y a deux ans, une information déjà relayée par la presse. Elle travaille actuellement sur son sixième album, dont la mise en chantier a été confirmée publiquement, sans précision supplémentaire sur la date de sortie ou d’éventuelles collaborations à venir.