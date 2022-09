Journée FIFA: un sifflet marocain aux commandes de Bénin-Madagascar

Le Bénin et Madagascar s’affrontent ce mardi à Rabat au Maroc, dans le cadre de la trêve internationale de septembre 2022. L’arbitre marocain Guezzaz Samir dirigera la rencontre.

Le Bénin clôture sa trêve internationale de septembre 2022 par une rencontre contre Madagascar. Un match prévu ce mardi après-midi (18h GMT+1) au stade Bachir-Mohammédia à Rabat au Maroc. Battus par la Mauritanie (0-1) samedi dernier, les Guépards se doivent de relever la tête face aux Barea en quête également de victoire après leur match nul contre le Congo (3-3) la semaine dernière.

Pour ce match, c’est l’arbitre Guezzaz Samir qui sera aux commandes. Le sifflet marocain dirigera le match aux côtés de ses compatriotes Brinsi Zakaria et Ait Abbou Hicham. Arbitre expérimenté, Guezzaz a déjà officié plusieurs rencontres de la CAF, tant à la CAN qu’au CHAN. Le Marocain était même dernièrement au sifflet du match Burkina Faso vs Niger dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

La phase finale de la CAN 2023 (reportée à 2024) en ligne de mire

Sèchement battu lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 reportée à 2024, par le Sénégal (3-1) et le Mozambique (1-0), le Bénin est dernier de la poule L avec zéro point. Ces deux matchs amicaux devraient permettre à Moussa Latoundji, critiqué pour ses choix, de dégotter une équipe capable, de battre le Rwanda lors de la double confrontation, comptant pour la 3è et 4è journées de ces phases qualificatives.