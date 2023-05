Journée FIFA: un choc Brésil-Sénégal en juin prochain?

-Publicité-

La Fédération brésilienne de football négocierait avec son homologue sénégalaise un match amical entre la Seleção et les Lions de la Téranga en juin prochain, lors de la trêve internationale, a-t-on appris auprès de la presse sénégalaise.

Selon les informations rapportées mercredi par le journal local Record, les dirigeants brésiliens ont proposé à leurs homologues sénégalais un match amical entre la Seleção et les Lions de la Téranga le 20 juin prochain à Lisbonne, au Portugal. Le Sénégal et le Brésil se sont déjà affrontés il n’y a pas si longtemps, le 10 octobre 2019, lors d’un match amical. La nation brésilienne avait été tenue en échec par les coéquipiers de Kalidou Koulibaly à Singapour (1-1). Il était ensuite prévu une nouvelle confrontation amicale entre les deux équipes en juin 2022 à Paris, mais celle-ci avait finalement été annulée.

Visiblement de plus en plus friands des équipes africaines, les Auriverdes pourraient également affronter le Syli national de Guinée trois jours plus tôt, toujours lors d’un match de préparation, lors de la prochaine trêve internationale. L’équipe brésilienne enchaînerait ainsi avec une troisième rencontre consécutive contre une formation du continent, après le Maroc et la Guinée bien entendue. Le Brésil a récemment enregistré deux défaites consécutives contre des équipes africaines : contre le Cameroun le 2 décembre 2022 en Coupe du monde (1-0), puis face aux Lions de l’Atlas le 25 mars dernier (2-1).

De son côté, le Sénégal se prépare à affronter des adversaires de taille avant de se concentrer sur la CAN 2023. En plus de cette éventuelle confrontation avec le Brésil, un choc au sommet serait en préparation entre l’équipe dirigée par Aliou Cissé et le Maroc, à l’initiative de la FSF (Fédération sénégalaise de football) et de la FRMF (Fédération royale marocaine de football). Mais avant cela, Sadio Mané et ses coéquipiers se rendront au Bénin le 12 juin pour disputer la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Il est à noter que les champions en titre sont déjà qualifiés pour la phase finale avec quatre victoires en autant de matchs.

