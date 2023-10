Journée FIFA: tirs à balles réelles entre Aliou Cissé et Rigobert Song avant Cameroun-Sénégal

-Publicité-

Le Cameroun et le Sénégal s’affrontent ce lundi en match amical à Lens en France. Un duel qui s’annonce électrique, avec les deux sélectionneurs qui ont déjà démarré la rencontre dans les médias.

La journée FIFA d’octobre se poursuit ce lundi avec un choc au sommet entre le Cameroun et le Sénégal. Un match amical prévu ce soir à partir de 19h30, au stade Bollaert-Delelis (38 000 places) de Lens (France). Surpris par la Russie (0-1) la semaine dernière, les Lions Indomptables vont tenter de finir cette trêve internationale sur une victoire. De leur côté, les Lions de la Téranga veulent rugir à nouveau après la cuisante défaite face à l’Algérie (0-1), en septembre dernier à Dakar.

A quelques heures de ce combat des fauves, les sélectionneurs des deux équipes ont déjà lancé les hostilités. En conférence de presse dimanche, Aliou Cissé n’a pas manqué d’assener un petit tacle à son homologue camerounais.

« Rigobert Song ? C’est mon ‘homonyme’ et on se parlait souvent au téléphone, mais depuis qu’il sait qu’on va les jouer, je ne l’ai plus au téléphone le mec (rires) », a d’abord lancé le coach sénégalais. Avant de relativiser l’enjeu de cette rencontre et de lâcher quelques compliments à son adversaire du soir: Mais il y’a quand même beaucoup d’exagération depuis quelques jours. C’est juste un match de préparation pour nous et on n’a pas envie de se projeter sur ce qui va se passer à la CAN. Je félicite Rigo (Rigobert Song) qui est un ancien international comme moi et qui fait un bon travail.«

L’ancien joueur du PSG a également souligné la montée en puissance des techniciens locaux sur le continent: « Ce que le Sénégal a fait avec Aliou Cissé inspire les autres nations et c’est bien. On le voit avec Regragui, Ibenge, Kaba Diawara et Rigobert Song. Donc j’encourage mes frères car nous montrons que nous sommes capables d’entraîner nos équipes nationales. (…) J’espère que demain Rigo n’aura pas la science qu’il faut et que moi j’aurai la science qu’il faut pour le battre.«

« On va copier pour essayer de faire comme lui«

Une pique qui n’a pas manqué de faire réagir le sélectionneur des Lions Indomptables, qui a répondu à Aliou Cissé lors de son échange avec les médias. « J’ai beaucoup de respect pour tout ce qu’il fait et je félicite énormément le travail qu’il met en place. On est là, on va copier pour essayer de faire comme lui. Il a fait ses preuves et a démontré qu’il avait quelque chose au-dessus. Voilà qu’il est champion d’Afrique », a reconnu Rigobert Song. Rendez-vous donc ce soir pour la bataille des Lions!