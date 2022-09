Journée FIFA septembre 2022: plusieurs cadres manquent à l’appel de Moussa Latoundji

Le Bénin affronte la Mauritanie et Madagascar en fin septembre prochain, dans le cadre de la journée FIFA. Plusieurs cadres du sélectionneur Moussa Latoundji vont manquer à cette double confrontation amicale.

Le Bénin lance cette semaine sa trêve internationale de septembre. L’équipe nationale affronte la Mauritanie (24 septembre) et Madagascar (27 septembre) à Rabat au Maroc, en rencontres amicales dans le cadre de la journée FIFA. 22 joueurs dont l’ancien capitaine Stéphane Sessegnon sont appelés pour cette double confrontation. Les Ecureuils sont même attendus à Cotonou ce mardi pour leur première séance d’entrainement qui devrait avoir lieu le lendemain.

Mais tous n’honoreront pas ce rendez-vous de leur présence. En effet, trois cadres du sélectionneur Moussa Latoundji sont forfaits pour ces matchs contre les Mourabitounes et les Barea. Il s’agit de Ange Josué Chibozo, Cédric Hountondji et Cebio Soukou. Selon les informations de Megasportsmedia, le premier a décidé de se consacrer à son club d’Amiens en Ligue 2 française, tandis que les deux autres sont blessés.

Pour leur remplacement, Moussa Latoundji a décidé de piocher dans le championnat local. Le sélectionneur a en effet appelé Ismaël Hounkpè de l’AS Cotonou pour prendre la place du jeune attaquant amienois. Quant aux blessés Cédric Hountondji et Cebio Soukou, ils sont remplacés par Khaled Adenon et Désiré Sègbé-Azankpo.

Sèchement battu lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 reportée à 2024, par le Sénégal (3-1) et le Mozambique (1-0), le Bénin est dernier de la poule L avec zéro point. Ces deux matchs amicaux devraient permettre à Moussa Latoundji, critiqué pour ses choix, de dégotter une équipe capable, de battre le Rwanda lors de la double confrontation, comptant pour la 3è et 4è journées de ces phases qualificatives.