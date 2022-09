Journée FIFA septembre 2022: la liste de la Côte d’Ivoire avec Seko Fofana et un ancien espoir du PSG

Le sélectionneur national Jean-Louis Gasset a dévoilé ce jeudi la liste de la Côte d’Ivoire pour les rencontres amicales de la trêve internationale de septembre. Et le technicien français a fait appel à 24 cadres avec le buteur de Lens, Seko Fofana.

Hôte de la CAN 2023 (reportée à 2024), la Côte d’Ivoire disputera fin septembre deux rencontres de gala. Les Eléphants affronteront le Togo (24 septembre à Rouen) et la Guinée (27 septembre à Amiens) en France. Deux matches comptant pour la Journée FIFA mais qui servent surtout de préparation à la Séléfanto, engagée dans les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique malgré son statut de pays organisateur.

Pour ces deux rencontres, le sélectionneur national, Jean-Louis Gasset, a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs convoqués. Le technicien français a fait appel à 24 Eléphants avec le retour de Seko Fofana. Après avoir zappé la sélection pendant plus d’un an, l’attaquant de RC Lens, auteur d’un bon début de saison, a finalement donné son ok pour revenir en équipe nationale après surtout avoir parlé avec Gasset. Retour aussi de Wilfried Singo, suite là aussi à une discussion avec le technicien.

De nouvelles têtes intègrent également le groupe. Il s’agit de l’ancien international espoir français formé au PSG, Wilfried Kanga (24 ans), Jean-Philippe Krasso et le défenseur central de Bruges, Abakar Sylla (19 ans). Les cadres habituels comme Aurier, Kessié, Gradel, Cornet, Sangaré et Zaha sont aussi appelés. En revanche, le défenseur de l’OM, Eric Bailly, blessé, et Gervinho, ne sont pas convoqués.

La liste de la Côte d’Ivoire

SANGARE BADRA ALI (SEKHUKHUME UNITED, AFRIQUE DU SUD) FOLLY AYAYI CHARLES (ASEC MIMOSAS, COTE D’IVOIRE) FOFANA ISSA (ALHILAL, SOUDAN) AURIER SERGE (NOTTIGHAM FOREST, ANGLETERRE) SINGO WILFRIED (TORINO FC, ITALIE) DIOMANDE SINALI (OLYMPIQUE LYONNAIS, FRANCE) KOSSONOU ODILON (BAYER LEVERKUSEN, ALLEMAGNE) DELI SIMON (ADANA DEMIRSPOR, TURQUIE) SYLLA ABAKAR LOUBADE (CLUB BRUGGES, BELGIQUE) KONAN GHISLAIN (AL-NASSR RIYAD, ARABIE SAOUDITE) DOUMBIA SOULEYMANE (ANGERS SCO, FRANCE) SANGARE IBRAHIM (PSV EINDHOVEN, PAYS BAS) KESSIE FRANCK, FC BARCELONE, ESPAGNE) FOFANA SEKO (RC LENS, FRANCE) GBAMIN JEAN PHILIPPE (EVERTON FC, ANGLETERRE) SERI JEAN MICHAEL (HULL CITY, ANGLETERRE) PEPE NICOLAS (OGC NICE, FRANCE) KOUASSI JEAN EVRARD (TRABZONSPOR, TURQUIE) MAX GRADEL (SIVASSPOR, TURQUIE) MAXWELL CORNET (WEST HAM UNITED, ANGLETERRE) ZAHA WILFRIED (CRISTAL PALACE, ANGLETERRE) KOUAME CHRISTIAN (ACF FIORENTINA, ITALIA) KANGA WILFRIED (HERTA BERLIN, ALLEMAGNE) KRASSO JEAN PHILIPPE (AS ST ETIENNE, FRANCE)