Journée FIFA/Sénégal: mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé

Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, est privé de son gardien de but, Edouard Mendy, forfait, pour les rencontres amicales de la trêve internationale de septembre.

A l’instar d’autres sélections du continent, l’équipe sénégalaise n’est pas non plus épargnée par les forfaits, en cette période de rencontres amicales dans le cadre de la journée FIFA. Alors qu’il a convoqué 29 joueurs pour les matchs face à la Bolivie (le 24 septembre) et contre l’Iran (le 27 septembre), le sélectionneur national, Aliou Cissé, ne verra pas tous ses cadres honorer le grand rendez-vous. En effet, un joueur et pas des moindres va manquer à l’appel. Il s’agit du portier de Chelsea, Edouard Mendy.

Dans une vidéo publiée par la Fédération sénégalaise de football (FSF) lundi soir, le technicien a annoncé le forfait de son joueur sans préciser la raison de son absence.. «Une chose est sûre, c’est que Keita Baldé est out, et Edouard Mendy aussi, je pense qu’il va vers le forfait», a indiqué le vainqueur de la dernière CAN, qui a appelé l’attaquant de Strasbourg, Habib Diallo, en renfort.

Victime d’une commotion cérébrale lors du match contre Ajaccio (0-1) dimanche en Ligue 1, le jeune joueur de Brest, Noah Fadiga, est lui incertain pour les deux rencontres. «Je l’ai eu, j’ai discuté avec lui, il était un petit peu déçu, mais je lui ai fait comprendre que rien ne peut être au-dessus de la santé. Je sais qu’il aurait bien aimé être là, mais ça sera partie remise. Il va continuer à travailler et on espère qu’il pourra bientôt revenir dans la tanière», a assuré Cissé, qui va se prononcer ce mardi sur le cas du défenseur central Moussa Niakhaté et de l’ailier Ismaila Sarr, eux aussi incertains.

🎙️Le sélectionneur national Aliou Cissé a passé en revue son effectif et a livré ses premières impressions à l’issue de l’entraînement du jour. (Partie 1) 👇 pic.twitter.com/G8tHHLsjye — FSF (@Fsfofficielle) September 19, 2022