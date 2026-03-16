Journée FIFA mars 2026: la liste de la Guinée pour défier le Togo et le Bénin

Le sélectionneur de la Guinée, Paulo Duarte, a levé le voile sur sa liste de 25 joueurs pour les deux matchs amicaux contre le Togo et le Bénin, programmés respectivement les 27 et 31 mars prochains. Pour ce double rendez-vous, Le technicien portugais a misé sur une ossature solide, en conservant ses cadres habituels. L’attaque sera portée par Serhou Guirassy, figure emblématique de la sélection, tandis que plusieurs internationaux retrouvent le groupe, dont Ilaix Moriba, Ibrahima Diakité, Saïdou Sow et Yakhouba Gnagna Barry.