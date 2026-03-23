Journée FIFA mars 2026: Guinée vs Bénin, Argentine vs Mauritanie, Egypte vs Espagne, le programme des sélections africaines

À l’occasion de la trêve internationale de mars, les sélections africaines enchaînent les rencontres aux quatre coins du monde, avec plusieurs affiches de prestige face à des nations européennes, sud-américaines et asiatiques,

De l’Amérique du Sud à l’Asie en passant par l’Europe, les sélections africaines s’apprêtent à vivre une trêve internationale particulièrement dense. Au programme : des affiches prestigieuses, des tests grandeur nature et des confrontations inédites à l’approche des prochaines échéances. La fenêtre FIFA s’ouvre ce mercredi avec les Comores qui défieront le Kazakhstan, tandis que la Guinée Equatoriale se mesurera au Kyrgyzstan. Dans la foulée, la Tanzanie affrontera le Liechtenstein.

Plusieurs cadors africains auront droit à des tests relevés. Le Cameroon croisera le fer avec l’Australie, pendant que le Ghana se mesurera à l’Autriche puis à l’Allemagne. L’Egypte, de son côté, enchaînera face à l’Arabie saoudite puis contre l’Espagne, un double test de haut niveau. Le programme réserve également des affiches de gala. Le Senegal affrontera le Perou avant un derby face à la Gambie. Le Maroc défiera l’Equateur puis le Paraguay, tandis que l’Algérie sera opposé à l’Uruguay. Enfin, la Côte d’Ivoire aura fort à faire face à la Corée du Sud et l’Ecosse.

Le programme des équipes africaines pour la journée FIFA du mois de mars : Mercredi 25 mars :

11h00 : Kazakhstan vs Comores

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15h00 : Kirghizstan vs Guinée équatoriale

Jeudi 26 mars :

15h30 : Tanzanie vs Liechtenstein

Vendredi 27 mars :

04h00 : Chili vs Cap Vert

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10h10 : Australie vs Cameroun

12h00 : Oman vs Sierra Leone

15h00 : Ouzbékistan vs Gabon

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17h00 : Kenya vs Estonie

18h00 : Afrique du sud vs Panama

18h00 : Autriche vs Ghana

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18h30 : Arabie Saoudite vs Egypte

20h00 : Rwanda vs Grenade

21h15 : Maroc vs Equateur

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Bénin vs Libéria

Togo vs Guinée

Samedi 28 mars :

00h15 : Argentine vs Mauritanie

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01h00 : Haïti vs Tunisie

15h00 : Corée du sud vs Côte d’Ivoire

15h00 : Kirghizstan vs Madagascar

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17h00 : Sénégal vs Pérou

Lundi 30 mars :

05h00 : Cap Vert vs Finlande

12h00 : Gabon vs Trinité-et-Tobago

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19h00 : Espagne vs Egypte

20h45 : Allemagne vs Ghana

Mardi 31 mars :

08h00 : Cameroun vs Chine

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19h00 : Russie vs Mali

19h30 : Afrique du sud vs Panama

20h30 : Côte d’Ivoire vs Ecosse

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21h00 : Maroc vs Paraguay

21h00 : Sénégal vs Gambie

21h30 : Algérie vs Uruguay

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Guinée vs Bénin

Niger vs Togo

Espagne vs Egypte

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Mercredi 1er avril :

01h15 : Argentine vs Zambie