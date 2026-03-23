Journée FIFA mars 2026: Guinée vs Bénin, Argentine vs Mauritanie, Egypte vs Espagne, le programme des sélections africaines
À l’occasion de la trêve internationale de mars, les sélections africaines enchaînent les rencontres aux quatre coins du monde, avec plusieurs affiches de prestige face à des nations européennes, sud-américaines et asiatiques,
De l’Amérique du Sud à l’Asie en passant par l’Europe, les sélections africaines s’apprêtent à vivre une trêve internationale particulièrement dense. Au programme : des affiches prestigieuses, des tests grandeur nature et des confrontations inédites à l’approche des prochaines échéances. La fenêtre FIFA s’ouvre ce mercredi avec les Comores qui défieront le Kazakhstan, tandis que la Guinée Equatoriale se mesurera au Kyrgyzstan. Dans la foulée, la Tanzanie affrontera le Liechtenstein.
Plusieurs cadors africains auront droit à des tests relevés. Le Cameroon croisera le fer avec l’Australie, pendant que le Ghana se mesurera à l’Autriche puis à l’Allemagne. L’Egypte, de son côté, enchaînera face à l’Arabie saoudite puis contre l’Espagne, un double test de haut niveau. Le programme réserve également des affiches de gala. Le Senegal affrontera le Perou avant un derby face à la Gambie. Le Maroc défiera l’Equateur puis le Paraguay, tandis que l’Algérie sera opposé à l’Uruguay. Enfin, la Côte d’Ivoire aura fort à faire face à la Corée du Sud et l’Ecosse.
Le programme des équipes africaines pour la journée FIFA du mois de mars :
Mercredi 25 mars :
11h00 : Kazakhstan vs Comores
15h00 : Kirghizstan vs Guinée équatoriale
Jeudi 26 mars :
15h30 : Tanzanie vs Liechtenstein
Vendredi 27 mars :
04h00 : Chili vs Cap Vert
10h10 : Australie vs Cameroun
12h00 : Oman vs Sierra Leone
15h00 : Ouzbékistan vs Gabon
17h00 : Kenya vs Estonie
18h00 : Afrique du sud vs Panama
18h00 : Autriche vs Ghana
18h30 : Arabie Saoudite vs Egypte
20h00 : Rwanda vs Grenade
21h15 : Maroc vs Equateur
Bénin vs Libéria
Togo vs Guinée
Samedi 28 mars :
00h15 : Argentine vs Mauritanie
01h00 : Haïti vs Tunisie
15h00 : Corée du sud vs Côte d’Ivoire
15h00 : Kirghizstan vs Madagascar
17h00 : Sénégal vs Pérou
Lundi 30 mars :
05h00 : Cap Vert vs Finlande
12h00 : Gabon vs Trinité-et-Tobago
19h00 : Espagne vs Egypte
20h45 : Allemagne vs Ghana
Mardi 31 mars :
08h00 : Cameroun vs Chine
19h00 : Russie vs Mali
19h30 : Afrique du sud vs Panama
20h30 : Côte d’Ivoire vs Ecosse
21h00 : Maroc vs Paraguay
21h00 : Sénégal vs Gambie
21h30 : Algérie vs Uruguay
Guinée vs Bénin
Niger vs Togo
Espagne vs Egypte
Mercredi 1er avril :
01h15 : Argentine vs Zambie
01h30 : Canada vs Tunisie