Journée FIFA: Madagascar éparpille le Bénin, la RDC écrase la Sierra Leone

Le Bénin s’est incliné face à Madagascar (1-3) ce mardi à Rabat pour sa deuxième sortie dans le cadre de la trêve internationale de septembre 2022. A Casablanca, la RDC a facilement disposé de la Sierra Leone (3-0).

Malgré le retour de Stéphane Sessegnon, appelé en sélection après plus de deux ans loin de l’équipe nationale, le Bénin quitte la trêve internationale de septembre 2022 avec un bilan de deux défaites consécutives en autant de rencontres. En effet, battus par la Mauritanie (0-1) samedi dernier sur notamment une grosse bourde de Saturnin Allagbé, les Guépards ont essuyé ce mardi un nouveau revers, cette fois-ci contre Madagascar. Opposés aux Barea dans un match disputé au stade Bachir-Mohammédia, les poulains du sélectionneur Moussa Latoundji se sont inclinés sur le score de 3-1.

Menés en début de partie sur un but précoce de Randriatsiferana Tolivier (12è), les Béninois ont égalisé dans la foulée grâce à Tosin Aiyegun à la suite d’une action collective initiée par le capitaine Stéphane Sessegnon (17è). Au retour des vestiaires, les Barea vont reprendre l’avantage avec un nouveau but signé Donisa Julio Kenny à l’heure de jeu avant de sceller définitivement le sort de la rencontre sur une réalisation de Raveloson Rayan Nyaina à quelques minutes de la fin. Score final: 3-1.

Le Bénin s’incline ainsi et rallonge son triste bilan à quatre défaites en autant de sorties depuis juin 2022. Sèchement battu lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 reportée à 2024, par le Sénégal (3-1) et le Mozambique (1-0), la bande à Jodel Dossou est dernier de la poule L avec zéro point. Désormais dos au mur, les hommes de Moussa Latoundji sont condamnés à l’exploit face au Rwanda en mars prochain.

La RDC cartonne la Sierra Leone

Dans l’autre rencontre de cet après-midi, la RDC a facilement disposé de la Sierra Leone. Opposés en effet aux Leones Stars dans un match disputé à Casablanca, les Léopards se sont imposés sur le score sans appel de 3-0. Malango (1-0, 70e), Kayembe (2-0, 73e) et Meschack Elia (3-0, 75e) ont permis aux Congolais de remporter leur première victoire après quatre défaites consécutives. Les regards sont tournés vers mars 2023 pour les 3e et 4e journées des éliminatoires CAN Côte d’Ivoire 2023 où la RDC affronte la Mauritanie en double confrontation aller-retour.