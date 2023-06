Journée FIFA: les Lions Indomptables décimés avant Cameroun-Mexique

-Publicité-

Le Cameroun sera privé de plusieurs de ses cadres pour la rencontre amicale face au Mexique ce samedi soir, alors que trois Lions Indomptables ont déclaré forfait pour ce match aux Etats-Unis.

Le Cameroun affronte le Mexique dans la nuit de samedi à dimanche à l’occasion d’une rencontre amicale au Snapdragon Stadium, dans la ville de San Diego, aux Etats-Unis. Un match de gala que les Lions Indomptables préparent avec le plus grand sérieux. En campement à l’hôtel Mariott depuis mardi dernier, Rigobert Song et sa bande entament ce jeudi les préparatifs de ce choc.

Mais le groupe appelé par le sélectionneur national ne sera finalement que de 19 joueurs. La raison? Trois cadres de la tanière n’ont pas pu faire le voyage. Il s’agit de Nouhou Tolo (retenu par son club), Martin Hongla (raisons familiales) et Jean Junior Onana (forfait de dernière minute) absents, comme indiqué par la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

Un match pour renouer avec la victoire?

Le Cameroun reste sur une série de deux sorties sans victoire. Le 28 mars dernier, les Lions Indomptables ont subi une défaite surprenante contre la modeste équipe de la Namibie (2-1). Quatre jours auparavant, cette même équipe avait déjà réussi à les accrocher sur leur propre terrain (1-1).

Afin de mettre un terme à cette mauvaise série et de retrouver la confiance en vue du match crucial lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Burundi en septembre, les joueurs de Rigobert Song feront tout leur possible pour battre le Mexique ce dimanche, en Californie. L’équipe nord-américaine a facilement disposé du Guatemala (2-0), ce jeudi, lors d’un match amical. Cinq jours après son match face au Cameroun, elle affrontera les Etats-Unis dans le cadre des demi-finales de la Ligue des nations de la CONCACAF.

