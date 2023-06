Journée FIFA: le Sénégal renverse le Brésil au terme d’un match de gala

Après le nul face à la Seleção (1-1) en 2019, le Sénégal a arraché sa première victoire face au Brésil ce mardi au Portugal. Les Lions de la Téranga ont battu les Auriverdes (4-2) ce soir en match amical.

Victoire historique pour le Sénégal qui a battu le Brésil ce mardi pour la première fois de son histoire. Les Lions de la Téranga ont effet dominé les Auriverdes ce soir, en match amical à Lisbonne au Portugal. Au terme d’un match très animé, les poulains du sélectionneur Aliou Cissé se sont imposés sur le score de 4-2). Une victoire méritée des champions d’Afrique qui ont su maitriser les Brésiliens moins dangereux.

𝑭𝙄𝑵 𝑫𝙀 𝙈𝑨𝙏𝑪𝙃 | Après avoir concédé l’ouverture du score dans le premier quart d’heure, le Sénégal renverse le Brésil et s’impose 2-4 à l’arrivée. Habib Diallo et Sadio Mané par deux fois sont buteurs côté sénégalais. #BRESEN pic.twitter.com/bY6GGDAVkY — Equipe Du Sénégal (@GaindeYi) June 20, 2023

Le match avait pourtant été lancé en trombe par les hommes de Ramon Menezes qui ont ouvert le score en début de partie sur une réalisation de Lucas Paquetta (11è). Une ouverture qui ne fera cependant pas douter les Sénégalais qui ont recollé à la marque dix minutes plus tard. A la suite d’une action collective, Habib Diallo va en effet tromper Ederson pour le 1-1. Un score qui a d’ailleurs sanctionné la fin de la première période.

Au retour des vestiaires, les Lions de la Téranga vont se montrer plus décisifs avec deux buts en trois minutes. D’abord sur un contre son camp de Marquinhos (52è) et ensuite grâce à Sadio Mané qui a signé sa première réalisation en sélection depuis son retour de blessure au genou (55è). La réduction du score par le défenseur du PSG quelques minutes plus tard a longtemps fait croire à un retour des Brésiliens à la marque…en vain. C’est finalement Sadio Mané qui va clore la partie sur un pénalty obtenu par Nicolas Jackson en toute fin de match.

Après le Cameroun et le Maroc, le Brésil enregistre donc sa troisième défaite face à une équipe africaine en l’espace de quelques mois. Les Auriverdes pourront toutefois se consoler avec leur carton contre la Guinée (4-1), la semaine dernière.

