Journée FIFA: l’Algérie punit le Sénégal à Dakar

Le Sénégal recevait l’Algérie mardi soir à Dakar dans un match amical, comptant pour la trêve internationale de septembre. Et à l’arrivée, les Lions de la Téranga se sont inclinés sur le score de 1-0.

Bête noir des Sénégalais ces cinq dernières années, les Lions de la Téranga ne dompteront pas non plus les Fennecs, mardi soir à Dakar. Opposés à l’Algérie dans un match amical comptant pour la trêve internationale de septembre, les champions d’Afrique en titre se sont inclinés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie est signé de l’ancien Toulousain Farès Chaïbi après l’heure de jeu (64è).

Farès Chaïbi punit le Sénégal

Et pourtant les locaux auraient pu largement remporter cette partie. Dans son antre, au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le sélectionneur Aliou Cissé avait sorti l’artillerie lourde avec la titularisation du trident offensif Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, et Sadio Mané. Une attaque de feu (au moins sur le papier) qui a rapidement lancé les hostilités après le coup d’envoi.

Remuant, Sadio Mané obligeait Anthony Mandrea à concéder le premier corner de la partie (2è). Cinq minutes plus tard, l’attaquant d’Al Nassr récidivait après une remise en pivot d’Iliman Ndiaye, sans plus de réussite (7e). La double occasion d’Abdou Diallo et de Nicolas Jackson à la demi-heure de jeu va également suivre la même trajectoire.

Parallèlement, l’Algérie, loin d’être attentiste, s’illustrait de son côté par quelques actions offensives, sans succès non plus. La faute notamment aux attaquants qui pêchaient dans la finition. Dans ce jeu de « je t’aime moi non plus », c’est finalement les visiteurs qui auront le dernier mot. .

À la réception d’un coup franc millimétré de Riyad Mahrez, le jeune Farès Chaïbi s’élevait entre Abdou Diallo et Iliman Ndiaye et battait de la tête Edouard Mendy pas exempt de tout reproche (0-1, 64e). Une réalisation qui scella le marquoir électronique qui restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final, au grand dam des supporters sénégalais.

