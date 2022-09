Journée FIFA: l’Afrique du Sud éparpille la Sierra Leone, le Congo et Madagascar dos à dos

L’Afrique du Sud a facilement disposé de la Sierra Leone (4-0) ce samedi au FNB Stadium en rencontre amicale. Prochain adversaire du Bénin, Madagascar a gâché les plans du Congo au terme d’un match spectaculaire (3-3).

A l’instar d’autres continents, les rencontres amicales de la journée FIFA de septembre font également rage sur les pelouses africaines. A Johannesburg, l’Afrique du Sud recevait la Sierra Leone au FNB Stadium. Une rencontre soldée par la victoire des Bafana Bafana qui se sont imposés sur le score sans appel de 4-0.

Dominateurs et impressionnants balle au pied, les Sud-africains ont humilié les visiteurs sur des buts de Aubrey Modiba, Mihalali Mayembela et de Themba Zwane qui s’est offert un doublé. Une belle victoire donc de la nation arc-en-ciel qui n’a jamais battu les Leones Stars. Prochain rendez-vous des Bafana Bafana, le mardi 27 septembre face au Botswana. Quant à la Sierra Leone, elle affrontera la République démocratique du Congo le même jour. Ce sont tous des deux des matchs amicaux de ces journées FIFA de ce mois-ci.

FT: @BafanaBafana 4 Sierra Leone 0

(Zwane brace, Mayambela, Modiba) — Bafana Bafana (@BafanaBafana) September 24, 2022

Congo vs Madagascar dos à dos

Prochain adversaire du Bénin, battu ce soir par la Mauritanie (0-1), Madagascar a arraché le match nul face au Congo au terme d’un match à rebondissent. En effet, dans une rencontre disputée à Rabat au Maroc, les deux équipes se sont séparées sur le score de 3 buts partout.

Menant 2-0 avant la demi-heure de jeu sur des buts de Gaius Makouta et Fred Dembi, les Diables Rouges ont vu les Barea réduire le score avant la pause. Voavy à la suite d’une belle action collective a en effet permis aux Malgaches de n’être menés que par 2-1 à la fin de la première période. Au retour des vestiaires, les Barea vont remettre les pendules à l’heure avec un second but signé cette fois-ci Amada.

Mais ce recollage au score de l’adversaire ne va pas faire perdre leurs moyens aux Congolais qui vont inscrire un troisième but sur une réalisation de Prestige Mboungou. Sauf qu’il était gravé dans le marbre que ce match se solderait par un nul. En effet, alors que la victoire des Congolaises semblait acquise, un pénalty transformé par Marco à la 86è minute va contraindre les deux formations à se quitter sur un score de parité (3-3).

Le Congo et Madagascar se neutralisent ainsi sur le score de 3 buts partout. Les Diables Rouges défieront la Mauritanie, mardi prochain, pour leur deuxième rencontre de cette trêve internationale. Madagascar affrontera de son côté les Guépards du Bénin.