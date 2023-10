Journée FIFA: la Tunisie s’incline au Japon

-Publicité-

La trêve internationale d’octobre de la Tunisie est incontestablement un fiasco, avec une nouvelle défaite face au Japon (0-2) ce mardi, quatre jours après sa déroute en Corée du Sud (4-0).

La Tunisie n’y arrive pas, à quelques semaines du début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. Ecrasés vendredi dernier par la Corée du Sud (0-4) à Séoul, les Aigles de Carthage ont subi ce mardi une nouvelle humiliation dans leur tournée asiatique, dans le cadre de la trêve internationale d’octobre.

Contre le Japon, dans un match disputé à Kobe, les hommes de Jalel Kadri se sont inclinés sur le score de 2-0. Dominés par une équipe nippone réaliste et très engagée, les Magrébins ont coulé sur des réalisations de Kyogo Furuhashi et de Junya Ito.

Le premier a ouvert le score juste avant la pause, à la suite d’une action collective menée par le très remuant Take Kubo (1-0, 43e). Le but du break est venu après l’heure de jeu, en conclusion d’un énorme travail de Kubo, encore lui (2-0, 73è). L’addition aurait pu être plus salée mais Minamino a manqué l’occasion d’y aller de son but (90e).

Avec ce nouveau revers, la Tunisie ne se prépare pas de la meilleure des manières la CAN 2023 en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février 2024), alors que les Aigles carthaginois sont logés dans le groupe E, aux côtés du Mali, de la Namibie et de l’Afrique Sud.