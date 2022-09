Journée FIFA: la Tunisie dompte les Comores

La Tunisie a disposé des Comores (1-0) pour son premier match amical dans le cadre de la trêve internationale de septembre. Une victoire en trompe-l’œil des Aigles de Carthage qualifiés pour la Coupe du monde Qatar 2022.

L a Tunisie a démarré ce jeudi ses matchs amicaux dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Les Aigles de Carthage ont affronté cet après-midi les Comores au stade omnisports de la Source à Orléans en France. Et l’équipe tunisienne s’est imposée sur le score étriqué de 1-0. L’unique but de la partie a été l’œuvre de Taha Yassine Khenissi peu après l’heure de jeu.

Dans une rencontre assez fermée, les deux équipes ont longtemps hésité à se procurer d’occasions franches. Malgré une légère domination des Tunisiens, les deux formations ont fini la première période sur un score nul et vierge. La deuxième période a été un peu plus mouvementée avec des actions offensives de par et d’autres.

Plus réalistes, les Aigles de Carthage vont finalement ouvrir le score dans le dernier quart d’heure de jeu. Lancé par l’inusable Hamza Mathlouthi sur un centre au cordeau, Taha Yassine Khenissi va en effet crucifier le gardien adverse sur un joli but de la tête. Le prochain match de la sélection tunisienne sera contre le Brésil de Neymar le 27 septembre prochain au Parc des Princes. Et face à la formation auriverde, les Aigles de Carthage vont devoir hausser le niveau contre à une équipe considérée comme l’un des grands favoris pour le Mondial au Qatar.