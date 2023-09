Journée FIFA: la liste du Sénégal pour le choc face à l’Algérie, avec Sadio Mané

Très attendue, la liste du Sénégal pour le choc de gala face à l’Algérie est tombée. La star de l’équipe, Sadio Mané, fait partie du groupe.

Alors qu’elle avait communiqué la veille un groupe très remanié pour la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Rwanda, la sélection sénégalaise a dévoilé ce vendredi sa liste des joueurs retenus pour la rencontre amicale face à l’Algérie. Les Lions de la Téranga croiseront en effet les Fennecs le 12 septembre au stade Abdoulaye Wade à Dakar.

Dans cette liste de 25 hommes, on remarque la présence de deux nouvelles têtes: Le milieu de terrain Lamine Camara (19 ans, Metz en L1), vainqueur du CHAN et de la CAN U20, et le défenseur central Abdoulaye Niakhate Ndiaye (21 ans, Troyes en L2), passé par l’Olympique Lyonnais et international U23.

- Publicité-

Les nouveaux pensionnaires du championnat saoudien (Saudi Pro League) sont également retenus. C’est le cas d’Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly ou encore Sadio Mané, auteur de 4 buts cette saison avec Al Nassr. Pape Gueye (OM) et Namplays Mendy ne font cependant pas partie du groupe. Le premier est suspendu et le second paye son statut de joueur libre.

La liste du Sénégal face à l’Algérie

📋 La liste des joueurs retenus par le sélectionneur national Aliou Cissé pour le match amical Sénégal-Algérie du 12 septembre 2023. #GaindeYi pic.twitter.com/sZmZ9pzllP — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) September 1, 2023

Articles similaires