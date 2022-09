Journée FIFA: la liste du Mali face à la Zambie avec Yves Bissouma

Le sélectionneur national du Mali, Eric Chelle, a dévoilé ce lundi sa liste des joueurs appelés pour la double confrontation face à la Zambie, en fin septembre prochain. Et le technicien local a fait appel à 25 Aigles avec le taulier Yves Bissouma.

Le Mali sera également au rendez-vous de la trêve internationale de septembre qui s’ouvre cette semaine. Les Aigles disputeront deux rencontres amicales face à la Zambie, les 23 et 26 septembre à Bamako. Et pour l’occasion, le sélectionneur national a dévoilé ce lundi sa liste des joueurs appelés. Eric Chelle a en effet convoqué 25 Aigles dont le taulier Yves Bissouma. Les autres cadres comme Hamari Traoré, Mohamed Camara, ou encore Amadou Haïdara sont également bien présents sur la liste. Un an après sa première convocation, le défenseur central Mamadou Traoré retrouve aussi la sélection.

Plusieurs nouveaux visages intègrent également le nid malien. C’est le cas du binational Moussa Diarra. Agé de 21 ans, le jeune joueur de Toulouse pourrait disputer ses premières minutes avec sa sélection nationale. Les jeunes Kamory Doumbia (Reims) et Daouda Guindo (Saint-Gall) sont eux aussi été convoqués après avoir été appelés en renfort lors du précédent rassemblement. En revanche, Ibrahim Kone (Lorient), Kalifa Coulibaly (Etoile Rouge de Belgrade) et Massadio Haidara (Lens) manquent à l’appel.

Auteur de 4 buts marqués en Ligue 2 avec Sochaux cette saison, Ibrahim Sissoko est également écarté tout comme le latéral droit Almamy Touré (Francfort) et le milieu Abdoulaye Doucouré (Everton), tous les deux blessés.

La liste du Mali: