Journée FIFA: la liste du Brésil face à la Guinée et le Sénégal

La sélection brésilienne a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour les rencontres face à la Guinée et contre le Sénégal en juin prochain, en amicales.

Annoncé depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. Le Brésil va livrer ses deux rencontres de la trêve internationale de juin contre les équipes africaines. La Seleção sera face à la sélection guinéenne le 17 juin prochain au stade Cornela-El-Prat de Barcelone, en Espagne. Trois jours plus tard, les Auriverdes croiseront le fer avec le Sénégal, champion d’Afrique en titre, au stade Jose Alvalade de Lisbonne au Portugal. Les deux rencontres ont été confirmées par les Fédérations sénégalaise et guinéenne sur leurs réseaux sociaux, respectivement.

« Le Sénégal et le Brésil vont s’affronter le 20 juin 2023 dans le cadre d’un match amical international. Ce sera à partir de 20h30 (heure locale) au stade Jose Alvalade de Lisbonne », a indiqué la FSF sur son compte Twitter officiel dans l’après-midi du dimanche. Sur ses réseaux sociaux, la Fédération guinéenne de football (FGF) a également confirmé son match contre la Seleção.

Pour ces deux matchs amicaux, le sélectionneur intérimaire du Brésil, Ramon Menezes, a publié dévoilé dimanche sa liste de joueurs retenus. Si Neymar, toujours en convalescence au PSG n’est pas retenu, les autres cadres de l’effectif ont été appelés, notamment Vinicius, Marquinhos ou encore Casemiro et plusieurs nouveaux dont Vanderson (AS Monaco), Malcom (ex-Bordeaux et Barça) et Joelinton (Newcastle). Les dernières rencontres du Brésil contres des équipes africaines s’étaient soldées par des défaites, contre le Cameroun en Coupe du monde (0-1) et face au Maroc en amical (1-2).

La liste du Brésil contre la Guinée et le Sénégal:

