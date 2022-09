Journée FIFA: la liste des Comores contre le Burkina Faso et la Tunisie avec deux joueurs de l’OM

Le sélectionneur national des Comores, Younes Zerdouk, a dévoilé ce vendredi un groupe de 24 joueurs pour les matches amicaux face au Burkina Faso et la Tunisie en fin septembre prochain.

24 Cœlacanthes sont convoqués ce vendredi par le sélectionneur Younes Zerdouk pour les rencontres amicales des Comores face à la Tunisie et contre le Burkina Faso en fin septembre prochain. L’équipe comorienne affronte en effet les Aigles de Carthage le 22 septembre à Orléans en France. Avant de se déplacer du côté de Rabat au Maroc le 27 septembre pour un autre choc contre les Etalons.

Dans cette liste, six nouvelles têtes font leur apparition. Il s’agit des jeunes défenseurs centraux de l’Olympique de Marseille, Aaron Kamardin (20 ans) et Yakine Saïd Mmadi ( 18 ans). Karim Attoumani (Dijon), Aymeric Ahmed (Stasbourg), Adel Mahamoud (Nantes) et Zaïd Amir (Le Mans) fêtent également leur première convocation.

Les cadres de l’équipe comme Youssouf M’Changama, Ali Ahamada, Chaker Alhadur, Ben El Fardou et Faiz Selemani figurent également sur la liste. En revanche, Iyad Mohamed et Faïz Mattoir sont écartés, blessés. Sans club, Salim Ben Boina, Rafidine Abdullah, Younn Zahary, Kassim Mdahoma et Ahmed Mogni manquent aussi à l’appel.

La liste des Comores