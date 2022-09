Journée FIFA: la liste de la Tunisie face au Brésil avec un revenant

Le sélectionneur national de la Tunisie, Jalel Kadri, a communiqué ce mardi sa liste des joueurs convoqués pour les rencontres amicales de fin de ce mois de septembre, comptant pour les journée FIFA. Et le technicien local a fait appel à 29 Aigles de Carthage avec le Clermontois Saîf-Eddine Khaoui.

La Tunisie ne sera pas en marge des journées FIFA de la trêve internationale du mois de septembre. Les Aigles de Carthage vont livrer deux rencontres amicales, contre les Comores (22 septembre à Orléans) et le Brésil (27 septembre au Parc des Princes). Deux chocs de gala qui serviront de préparation pour les Tunisiens qualifiés pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Les Aigles partagent le groupe D avec la France, champion du monde en titre, le Danemark et l’Australie.

Pour ces deux rencontres, le sélectionneur national a convoqué un groupe élargi à 29 joueurs. Jalel Kadri a notamment appelé le binational Chaïm El Djebali. Agé de 18 ans, le milieu offensif et capitaine des U19 de l’Olympique Lyonnais venait de dire oui à la sélection tunisienne. Mais sa convocation soulève des interrogations car le jeune joueur n’a disputé la moindre rencontre avec l’OL depuis le début de la saison.

Autre appelé, l’ailier de 22 ans qui évolue au FC Bâle en Suisse, Sayfallah Ltaief qui pourrait avoir l’occasion de disputer sa première rencontre avec sa sélection nationale. Idem pour le Clermontois Saîf-Eddine Khaoui, plus appelé depuis la CAN 2022 au Cameroun. Les cadres comme Skhiri, Khazri, Msakni, Sliti et Bronn sont également tous là, y compris le Caennais Ali Abdi, pourtant pressenti forfait.

La liste de la Tunisie