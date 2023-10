Journée FIFA: la liste de la RDC avec Cédric Bakambu

Le sélectionneur de l’équipe nationale de la RDC, Sébastien Desabre, a publié ce lundi la liste de ses 26 Léopards choisis pour les matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande (13 octobre) et l’Angola (17 octobre) lors de la journée FIFA.

La RDC sera aussi au rendez-vous de la trêve internationale d’octobre. Un créneau pour préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en novembre, et la phase finale de la CAN 2023 en janvier prochain. Les Congolais livreront deux rencontres amicales, face à la Nouvelle Zélande (le 13 octobre, à Murcie en Espagne) et l’Angola (le 17 octobre à Lisbonne au Portugal).

Pour ce rassemblement, le sélectionneur Sébastien Desabré a fait appel à un groupe de 26 joueurs, avec quatre nouveaux qui rejoignent la tanière. Il s’agit du gardien de but remplaçant de Montpellier, Dimitry Bertaud, qui a déjà évolué avec l’équipe de France Espoirs. Simon Banza, attaquant passé par le RC Lens et désormais un élément clé de Braga, en Ligue des champions cette saison, Grady Diangana, ancien international Espoirs anglais et milieu de terrain de West Bromwich Albion, et enfin le piston droit Brian Bayeye, originaire de Paris, formé à Troyes et actuellement joueur d’Ascoli en Serie B.

Aux côtés des vétérans de l’équipe tels que Cédric Bakambu, Chancel Mbemba et Gaël Kakuta, tous convoqués, on retrouve également de nouveaux favoris des supporters, notamment Théo Bongonda, Fiston Mayele et Charles Pickel. Néanmoins, certains joueurs n’ont pas pu répondre à l’appel en raison de blessures, dont le latéral Vital N’Simba et le milieu Omenuke Mfulu. Jordan Ikoko et Yoane Wissa ne font pas non plus partie de la liste, tandis que Ben Malango signe son retour après avoir manqué le précédent rassemblement.

La liste des Léopards contre la Nouvelle-Zélande et l’Angola