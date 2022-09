Journée FIFA: la liste de la Mauritanie face au Bénin et au Congo

Le sélectionneur national de la Mauritanie, Amir Abdou, a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour les rencontres face au Bénin et contre le Congo en amical.

25 joueurs sont appelés par le sélectionneur national de la Mauritanie, Amir Abdou, pour les rencontres amicales face au Bénin et contre le Congo en fin septembre prochain. Les Mourabitounes affrontent en effet les Ecureuils, le 24 septembre à Rabat au Maroc, et le Congo, trois jours plus tard dans la même ville marocaine. Deux matchs qui servent avant tout de test pour l’équipe mauritanienne, en course pour les éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire.

Dans cette liste, on retrouve le néo-joueur de SA Spinalien, Madan Samba. Appelé pour la première fois en sélection, le joueur de 28 ans a hâte de faire ses premiers pas en équipe nationale. « C’est une très grande fierté. J’ai toujours voulu porter le maillot de la Mauritanie. C’est une très belle opportunité pour moi. Je veux me donner à fond pour ce pays, celui de mes parents », savoure l’attaquant spinalien au micro de Vosges Matin. Le défenseur du club guinéen d’Horoya, Khadim DIAW, est également convoqué tout comme l’attaquant Aboubakar KAMARA, qui évolue à l’Olympiakos en championnat grec.

La liste de la Mauritanie:

𝗚𝗮𝗿𝗱𝗶𝗲𝗻𝘀 (𝟯) : Babacar NIASSE (CD Tondela/Portugal), M’Backé N’DIAYE (Nouakchott King’s), Namori DIAW (FC Tevragh-Zeïna)

𝗗𝗲́𝗳𝗲𝗻𝘀𝗲𝘂𝗿𝘀 (𝟴) : Mohamed Dellah YALY (FC Nouadhibou), El Hassen Houeibib (Al Zawra’a SC/Irak), Birama NDOYE (Al-Arabi/Arabie Saoudite), Demine SALECK (FC Nouadhibou), Ibrahima KEITA, Nouh Mohamed EL ABD (FC Nouadhibou), Aly ABEID (FC UTA Arad/Roumanie), Khadim DIAW (Horoya AC/Guinée)

𝗠𝗶𝗹𝗶𝗲𝘂𝘅 (𝟳) : Mouhsine BODDA (FC Nouadhibou), Guessouma FOFANA (CFR 1907 Cluj SA/Roumanie), Bakari CAMARA (Paris 13 Atletico/France), Almike Moussa N’DIAYE (Hyères 83 FC/France), El Hadji BA (Apollon Limassol FC/Chypre), Abdallahi MAHMOUD (Deportivo Alavés/Espagne), Mohamed SOUEID (Al-Hudood SC/Irak)

𝗔𝘁𝘁𝗮𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝘀 (𝟳) : Aboubakar KAMARA (Olympiakos FC Le Pirée/Grèce), Ismael DIAKHITÉ (CS Sfaxien/Tunisie), Pape Ibnou BA (Pau FC/France), Idrissa THIAM (CD Lugo/Espagne), Amadou NIASS (Al Mokawloon Al Arab SC/Égypte), Souleymane ANNE (Royal Excelsior Virton/Belgique), Madan SAMBA (SAS Épinal/France)