Journée FIFA: la Libye et l’Ouganda se quittent dos à dos

La trêve internationale a démarré ce mercredi avec une rencontre amicale entre la Libye et l’Ouganda. Un match plaisant disputé au Benina Martyrs Stadium à l’est de Benghazi. Et à l’arrivée, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0).

Malgré une légère domination, les Chevaliers de la Méditerranée ne trouveront jamais le chemin des filets dans cette partie. Tour à tour, les attaquants ont buté sur la défense adverse, bien regroupée dans sa zone de vérité. En face, les Cranes ont usé de leurs quelques contre-attaques pour surprendre le portier libyen…en vain. Score final: 0-0.

Ce samedi, les Ougandais affrontent pour un second match amical, la Tanzanie. Les Tanzaniens seront également les adversaires des Libyens mardi prochain, toujours au stade des Martyrs de Benghazi.