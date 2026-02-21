Journée FIFA Février 2026: les Amazones face à un test grandeur nature en Côte d’Ivoire

En pleine fenêtre FIFA, les Amazones du Bénin se déplaceront à Abidjan pour affronter la Côte d’Ivoire dans un match amical de prestige, véritable test avant les prochaines échéances continentales.

La trêve internationale de février s’annonce studieuse pour les sélections féminines. Du 23 février au 3 mars 2026, la fenêtre FIFA offrira l’occasion aux équipes nationales d’affiner leurs automatismes à travers une série de rencontres amicales. Le Bénin ne déroge pas à la règle.

Les Amazones croiseront ainsi la route des Éléphantes de Côte d’Ivoire le 28 février prochain au stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan (19h GMT). L’information a été confirmée par la Fédération ivoirienne de football, officialisant un rendez-vous qui s’annonce instructif pour les deux formations.

Pour la sélection béninoise, ce déplacement constitue un véritable test face à un adversaire en pleine montée en puissance. Les Ivoiriennes peaufinent actuellement leur préparation en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine, programmée au Maroc du 17 mars au 3 avril 2026.

Au-delà du résultat, ce duel servira de répétition générale et permettra au staff béninois d’évaluer son groupe face à une nation ambitieuse du continent. À quelques semaines des grandes échéances africaines, les Amazones auront l’occasion de jauger leur niveau dans une ambiance qui s’annonce relevée à Abidjan.





