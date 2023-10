Journée FIFA: Corée du Sud-Tunisie, Arabie Saoudite-Nigéria…le programme de ce vendredi

Découvrez les rencontres des sélections africaines au programme ce vendredi, comptant pour les journées FIFA d’octobre.

Les matches de préparation pour la CAN 2023 et les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 se poursuivent ce vendredi 13 octobre. Pas moins de huit rencontres se disputeront à travers trois continents. Qualifiée pour la Coupe d’Afrique et tombée dans le groupe E au côté de l’Afrique du Sud, du Mali et de la Namibie, la Tunisie affronte la Corée du Sud à Séoul à 13h. Un bon test pour les Aigles de Carthage qui défieront les huitièmes de finaliste de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

De son côté, le Nigeria se mesurera aux Faucons de l’Arabie Saoudite. Un match piège pour les Super Eagles qui vont affronter l’équipe saoudienne qui a surpris l’Argentine en phase de poule du dernier Mondial. Et pour ne rien arranger, le géant ouest-africain sera privé de plusieurs de ses cadres dont Taiwo Awoniyi, Ola Aina, Adebayo Adeleye, bloqué en Israël (Hapoel Jerusalem), à cause du conflit avec la Palestine, et d’Olorunleke Ojo, lequel fait face à un problème de visa.

Le programme de vendredi 13 octobre (heure en GMT+2):

13h, Corée du Sud-Tunisie, à Séoul (Corée du Sud)

16h, Guinée équatoriale-Burkina Faso, à Malabo (Guinée équatoriale)

16h, Angola-Mozambique, à Tavira (Portugal)

18h, Afrique du Sud-Eswatini, à Johannesburg (Afrique du Sud)

18h, Arabie saoudite-Nigeria, à Portimão (Portugal)

18h, Nouvelle-Zélande-RD Congo, à Murcie (Espagne)

18h, Guinée-Guinée-Bissau, à Setúbal (Portugal)

21h, Mali-Ouganda, à Bamako (Mali)