Journée FIFA: Bénin-Madagascar, Algérie-Nigéria, Tunisie-Brésil, le programme complet de ce mardi

Découvrez les affiches au programme ce mardi, comptant pour les dernières rencontres de la trêve internationale de septembre. Tunisie-Brésil et Algérie-Nigéria sont notamment les chocs du jour.

La journée FIFA de septembre 2022 s’achève ce mardi avec plusieurs chocs au programme. Victorieux du Ghana (3-0) la semaine dernière, le Brésil affronte la Tunisie ce soir au Parc des Princes à Paris en France. Un duel au sommet entre deux équipes qualifiées pour la Coupe du monde Qatar 2022. Avec leur série impressionnante de 14 victoires consécutives, les Auriverdes partent largement favoris dans ce match contre les Aigles de Carthage qui n’ont jamais battu l’équipe brésilienne de toute leur histoire. Peut-être ce soir?

A Oran, l’Algérie et le Nigéria vont se retrouver pour la bataille des non-qualifiés au Mondial qatari. Un choc 100% africain entre deux équipes qui peinent toujours à retrouver leur forme après leur débâcle en barrage de la Coupe du monde, à l’image des Fennecs qui ont difficilement battu la Guinée (1-0), vendredi dernier.

Autre match non moins important de ce dernier jour de la trêve internationale, les retrouvailles entre le Bénin et Madagascar. Quarts de finaliste de la CAN 2019, les deux formations se croisent les crampons cet après-midi à Rabat au Maroc. Surpris par la Mauritanie (0-1) lors de leur première sortie, les Guépards conduits par leur capitaine Stéphane Sessegnon, de retour en sélection après plus de deux ans d’absence, vont tenter de finir cette aventure marocaine par une victoire contre les Barea qui restent sur un match nul spectaculaire face au Congo (3-3).

Le programme de ce mardi 27 septembre 2022:

13h, Corée du Sud – Cameroun, à Séoul

14h, Libye – Tanzanie, à Benghazi

14h, RD Congo – Sierra Leone, au Maroc

15h, Afrique du Sud – Botswana, à Johannesburg

16h, Togo – Guinée équatoriale, à Casablanca (Maroc)

16h30, Sénégal – Iran, à Vienne (Autriche)

18h, Bénin – Madagascar, au Maroc

19h, Comores – Burkina Faso, à Rabat (Maroc)

20h, Guinée – Côte d’Ivoire, à Amiens (France)

20h, Ghana – Nicaragua, à Lorca (Espagne)

20h, Egypte – Liberia, au Caire

20h30, Brésil – Tunisie, à Paris (France)

21h, Algérie – Nigeria, à Oran

21h, Maroc – Paraguay , à Séville (Espagne)

21h, Mauritanie – Congo, à Mohammedia (Maroc)