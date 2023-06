Journée FIFA: après le Brésil, le Sénégal veut aussi saigner l’Argentine de Messi

Victorieux du Brésil (4-2) avec les Lions de la Téranga, en match amical, le sélectionneur Aliou Cissé réfléchit déjà à son prochain gros coup. Et le technicien sénégalais a invité l’Argentine de Lionel Messi à un choc de gala……à Dakar.

Le Sénégal est depuis mardi soir le troisième pays africain à infliger une défaite au Brésil après le Maroc et le Cameroun, il y a quelques mois. Les Lions de la Téranga ont en effet écrasé les Auriverdes au terme d’un match amical à Lisbonne au Portugal. Sadio Mané, auteur d’un doublé, et Habib Diallo, ont notamment renversé la Seleção sur le score de 4-2. Une victoire méritée pour les champions d’Afrique en titre et leur sélectionneur national, qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

En conférence de presse après la démonstration de force de ses poulains, Aliou Cissé s’est projeté sur son prochain gros coup. L’ancien défenseur se dit prêt à affronter d’autres grandes nations du football, comme l’Argentine de Lionel Messi.

« Il est très important de jouer ces matchs-là. J’espère qu’il y en aura d’autres, mais cette fois-ci à Dakar, au Sénégal. Nous invitons le Brésil chez nous afin qu’ils puissent découvrir un peu la terre mère, l’Afrique, ainsi que l’Argentine et d’autres équipes », a-t-il déclaré, rapporté par Senenews.

Le Sénégal et l’Argentine ne se sont jamais affrontés de toute leur histoire, ni en match officiel, ni en amical. En 2019, l’Albicéleste avait sollicité la Fédération sénégalaise pour une rencontre avec les Lions de la Téranga. Une proposition qui n’avait finalement pas abouti. Alors que 7789km (soit 8h de vol) séparent les deux pays, il est peu probable de voir le rêve d’Aliou Cissé de recevoir les champions du monde 2022 à Dakar, se réaliser. La seule alternative pour que ce choc ait lieu serait de le délocaliser. Mais les deux nations seraient-elles prêtes à faire toutes les sacrifices pour?

