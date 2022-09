Journée FIFA: annoncé forfait, Jodel Dossou finalement au Maroc

Annoncé forfait pour les rencontres amicales du Bénin dans le cadre de la journée FIFA, Jodel Dossou va finalement prendre part aux matchs. L’attaquant béninois a atterri ce jeudi au Maroc où se disputeront les rencontres.

Bonne nouvelle pour Moussa Latoundji. Le sélectionneur national du Bénin peut compter sur Jodel Dossou pour les rencontres amicales de la trêve internationale de septembre. Les Guépards affrontent en effet la Mauritanie le 24 septembre et Madagascar, trois jours plus tard. Deux tests pour la formation béninoise entrant dans le cadre des préparatifs pour la suite des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire.

Annoncé forfait pour ces deux matchs pour des raisons familiales, le buteur de Clermont Foot a finalement rallié Rabat. Le joueur est arrivé ce jeudi au regroupement de l’équipe nationale du Bénin. Il rejoint ainsi les 19 autres déjà à Rabat dont l’ancien capitaine Stéphane Sessegnon, le Bavarois Désiré Sègbé-Azankpo et les locaux Salim Bawa et Soumaïla Hounkpè. Le reste de la bande est attendu ce soir ou demain matin.

Pour rappel, l’équipe nationale affronte la Mauritanie (24 septembre) et Madagascar (27 septembre) à Rabat au Maroc, en rencontres amicales. Deux matchs qui servent avant tout de test aux Béninois en course pour la phase finale de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire.

Sèchement battu lors des deux premières journées des éliminatoires, par le Sénégal (3-1) et le Mozambique (1-0), le Bénin est dernier de la poule L avec zéro point. Ces deux matchs amicaux devraient permettre à Moussa Latoundji, critiqué pour ses choix, de dégotter une équipe capable, de battre le Rwanda lors de la double confrontation, comptant pour la 3è et 4è journées de ces phases qualificatives.