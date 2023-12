Joueur africain de l’année: la réaction de Riyad Mahrez après son absence de la liste des finalistes

Dans un post sur ses réseaux sociaux, Riyad Mahrez a réagi à la liste des trois finalistes pour le joueur africain de l’année dévoilée ce jeudi. Et l’attaquant algérien n’a pas caché sa déception pour n’avoir pas été retenu.

Sa saison 2022-2023 où il a réalisé le triplé (championnat-coupe-Ligue des champions) avec Manchester City, n’a pas convaincu la CAF. L’attaquant algérien n’a pas été retenu dans la liste des trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur africain de l’année. Une grosse déception pour le capitaine des Fennecs qui a réagi dans une publication sur Instagram.

Riyad Mahrez a partagé une vidéo de ses meilleures performances avec Manchester City la saison dernière, comme pour rappeler à la CAF son rôle crucial dans la victoire des Citizens en Premier League, en Ligue des Champions, et en FA Cup.

Les trois finalistes pour le Graal

Tel que publié par la CAF ce jeudi sur son site officiel, les trois finalistes encore en lice pour le joueur africain de l’année sont Achraf Hakimi, Mohamed Salah et Victor Osimhen. Le premier fait les beaux jours du PSG où il est l’un des éléments essentiels de l’entraineur Luis Enrique.

Le second a déjà remporté le titre à deux reprises, en 2017 et en 2019. S’il a été moins performant la saison dernière à l’instar de son club, l’Egyptien pète la forme cette saison avec Liverpool, deuxième classement en Premier League, derrière Arsenal et devant Manchester City.

Quant au Nigérian, il est le grand favori pour cette récompense individuelle. L’attaquant des Super Eagles a remporté le weekend dernier le prix de joueur de l’année en Série A (championnat de première division italienne) lors de la cérémonie de l’Association italienne des footballeurs (AIC). Un trophée récompensant ses 26 buts en 32 matchs de Serie A lors de la saison 2022-23, conduisant Naples au Scudetto. Avec 6 buts marqués en 10 apparitions de Serie A cette saison, Osimhen figure aussi au sein de l’équipe type de l’année de l’AIC.