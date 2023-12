Joueur africain de l’année: Gernot Rohr réagit au sacre de Victor Osimhen

-Publicité-

Le sacre de Victor Osimhen aux CAF Awards 2023, élu joueur africain de l’année, continue de susciter des réactions sur le continent. Dernier à réagir, le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr.

Sans surprise, c’est Victor Osimhen qui a remporté le trophée de meilleur joueur africain de l’année. L’attaquant nigérian a décroché le Graal devant notamment ses concurrents Achraf Hakimi et Mohamed Salah. Un titre qui récompense sa saison 2022-2023 exceptionnelle, où il a remporté le Scudetto avec Naples et a fini meilleur buteur de Serie A.

Ancien sélectionneur des Super Eagles, Gernot Rohr n’est pas resté insensible à ce sacre de son ex-buteur. Fier du parcours accompli jusqu’ici par l’avant-centre de Naples (et bien évidemment les trophées remportés), le technicien franco-allemand estime que le joueur de 24 ans peut mener le Nigéria à la gloire lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire.

« Je suis très heureux qu’Osimhen ait reçu le prix du meilleur joueur africain de 2023 parce qu’il le mérite vraiment après avoir marqué tant de buts et joué si bien (en club et en sélection).Bien sûr, avec ses buts, il peut conduire les Super Eagles à la victoire à la CAN ; il peut le faire et j’espère qu’il le fera », a déclaré Rohr à Nation Sport.

Pour rappel, la CAN 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire, Logé dans la poule A, le Nigéria se frottera au pays hôte, à la Guinée-Equatoriale et à la Guinée-Bissau en phase de groupe. Une poule à la hauteur des Super Eagles qui devraient au moins finir dans les deux meilleurs troisièmes, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.