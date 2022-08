Josué Chibozo: “Ce n’est pas quelque chose de négatif que de jouer dans une deuxième division”

Dans une longue interview accordée au site d’Amiens SC, Ange Josué Chibozo a évoqué ses débuts sous les couleurs du club de la Picardie. Et le jeune attaquant béninois s’est prononcé sur son choix d’évoluer avec un club de division inférieure.

Formé dans le prestigieux centre de formation de la Juventus où il a notamment conquis toute l’Europe lors de la Youth League 2022, Ange Josué Chibozo a, à la surprise générale, décidé de lancer sa carrière professionnelle en Ligue 2 française. Pourtant annoncé chez de grandes écuries sur le vieux continent, le jeune attaquant béninois a finalement atterri à Amiens SC en D2 française. Un choix assez étonnant pour beaucoup qui fustigent le peu d’ambition du néo-Ecureuil.

Mais pour Josué Chibozo qui s’est déjà adapté à sa nouvelle formation (3 matchs pour une titularisation), c’est plutôt synonyme d’expérience. « Je ne pense pas que ce soit une régression. C’est peut-être même mieux pour moi parce que je joue dans un championnat qui est plus dur (…..) Je veux donner le meilleur de moi-même et jouer dans des championnats plus difficiles. Ce n’est pas quelque chose de négatif que de jouer dans une deuxième division », a confié l’attaquant béninois au site d’Amiens SC.

L’avant-centre de 19 ans estime même avoir fait un bon choix par rapport à ses anciens coéquipiers à la Juventus Juvenile qui ne pouvaient pas en dire autant. « Tous ceux qui ont joué avec moi l’année dernière sont maintenant en troisième division en Italie. Moi, je suis dans une deuxième division », ajoute le Béninois.

Auteur de deux buts lors de la pré-saison, Ange Chibozo doit encore se contenter d’un temps de jeu réduit chez l’actuel 7è de Ligue 2 où il est en position de numéro trois derrière Tolu et Aliou Badji en attaque. Mais avec le probable départ du Sénégalais cet été, l’ancien turinois devrait rapidement monter les échelons. Son association avec Tolu Arokodare fait déjà des étincelles comme l’a récemment confié l’attaquant nigérian.

« On se complémente l’un et l’autre d’un point de vue du style de jeu. Face à Sochaux, on a eu des opportunités mais c’était notre premier match ensemble en tant que titulaire. Nous allons progresser pour les matchs à venir. », a confié le Super Eagle.