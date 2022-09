Josey: voici pourquoi Serey Die préfère la chanteuse à sa femme légale

On en sait un peu plus sur les raisons qui ont poussé l’international Serey Die a se mettre en couple avec la chanteuse en abandonnant sa femme légale Aline. L’information vient d’être révélée à l’unisson par les internautes suite à une récente publication de la chanteuse Ivoirienne.

Ce n’est plus un secret pour personne. L’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire Serey Die vit désormais en concubinage avec la chanteuse Josey après s’être séparé avec sa femme de galère Aline. La nouvelle a été révélée par le footballeur lui-même lors de son passage sur l’émission « Life Week-end » diffusée sur Life TV en juin dernier.

A l’époque, le footballeur avait non seulement annoncé être en couple avec la chanteuse Josey, mais aussi a confié qu’il s’est séparé de sa femme Aline. L’information avait fait l’effet d’une bombe et a suscité une vive polémique sur la toile. Plusieurs internautes ont trainé Josey dans la boue en l’accusant d’avoir volé le mari d’Aline avec qui le footballeur a eu 5 enfants.

Au milieu de ce scandale, Josey était même montée au créneau pour présenter ses excuses à tous ceux qui se sont sentis blessés par son comportement. « Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse ainsi qu’à tous les chrétiens. Je continue d’apprendre de la vie, et je prie qu’Aline trouve un jour la force de me pardonner. J’espère pouvoir prendre appui sur vous, pour m’aider à avancer. Avec l’aide de Dieu, je tâcherai, à nouveau, de mériter votre confiance », a-t-elle réagi tout en reconnaissant son tort.

Plusieurs mois après cette saga, la chanteuse qui a eu son deuxième enfant avec Serey Die s’est finalement remise en selle en reprenant de plus belle sa carrière. En prestation le week-end dernier, Josey a posté les photos de sa performance sur sa page Facebook, et le moins que l’on puisse dire, cela a permis aux internautes de comprendre finalement ce qui attire le footballeur.

En effet, Josey est devenue plus craquante que jamais avec une forme plus généreuse et une poitrine opulente qui font sensation. Les rondeurs de la chanteuse ont encore pris de volume comme le constatent tous les internautes. Très vite, cette photo a finalement permis aux internautes de comprendre que le footballeur ne pouvait résister face à cette nouvelle beauté de la chanteuse.

« Sérey Die, je me mets à ta place. Je ferais la même chose », » Capi vraiment toutes mes excuses, c’est maintenant qu’on a compris », « Et puis avec ça il y a certaines personnent qui continuent de dire que Serey Die a tort », Vraiment il faut zoomer pour comprendre Serey Die » « Tchiaa moi-même je suis capable de vendre tout le pays pour avoir ça », peut-on lire dans la section des commentaires.