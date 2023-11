Josey se retire complètement des réseaux sociaux, sa page Facebook introuvable (photos)

- Publicité-

La talentueuse chanteuse ivoirienne, Josey, a pris la décision radicale de se retirer complètement des réseaux sociaux.

Harcelée et poussée à bout, Josey a décidé de supprimer toutes ses publications sur Instagram et sa page Facebook est désormais introuvable depuis l’après midi de ce mercredi 1er novembre 2023.

« Je ne me ferai plus voir sur les réseaux sociaux. Mais, il ne faut pas qu’on me pousse à bout. Je ne sais pas faire les choses doucement. S’ils me poussent à bout, je vais supprimer tous mes réseaux sociaux et on n’en parle plus. Je disparais sans crier gare. Là je ne vois rien et personne ne me voit. Je me concentre sur l’essentiel: mes enfants. », avait-elle écrit sur son compte Snapchat.

Quelques heures plus tard, Josey est devenue introuvable sur la toile et son compte Instagram ne signale aucune publication. Plutôt début octobre, Josey avait annoncé une pause dans sa carrière.

- Publicité-

Les réseaux sociaux, bien qu’ils offrent une plateforme pour se connecter avec les fans et partager des moments de vie, peuvent également être le terrain fertile de comportements abusifs et nuisibles. Cette décision de Josey de se retirer des réseaux sociaux souligne les graves conséquences du harcèlement en ligne qu’elle subit à cause de sa relation avec l’ex footballeur ivoirien Serey Dié.