Josey : lors d’un mariage, un DJ joue un morceau de la chanteuse et se fait expulser

Lors d’un mariage, qui a eu lieu dans la commune d’Abobo, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, un DJ a, sans en mesurer les conséquences, joué un morceau de Josey. Ayant été prévenu de jouer tout, sauf les oeuvres de la chanteuse ivoirienne, le DJ a été expulsé de la soirée, sans ménagement.

Josey

C’est l’une des histoires, qui pourraient, encore, amplifier la polémique sur la rocambolesque affaire, entourant la vie intime de Serey Dié, l’international footballeur ivoirien.

Depuis belle lurette, en effet, les réseaux sociaux relaient la triste histoire, concernant la vie de couple du footballeur ivoirien, Serey Dié. D’entrée, il convient de rappeler la scène se joue entre le footballeur et ses deux compagnes, Josey et Aline. La chanteuse ivoirienne, Josey, qui est la mère d’un premier et d’un deuxième enfant de l’athlète, serait, à en croire l’opinion publique, à l’origine de la séparation du footballeur avec Aline, la mère de ses quatre autres enfants.

Alors que cette nébuleuse affaire occupe une bonne partie de l’actualité ivoirienne, dans la rubrique people, un fait, non moins important, vient de se produire, dans la commune d’Abobo. Ce fait divers implique un DJ, qui avait été invité à animer un mariage.

Viré !

Selon les détails de l’histoire, alors que la cérémonie de noces battait son plein, le DJ, qui voulait, probablement, pimenter, davantage, l’ambiance, a lâché une chanson de Josey, l’une des femmes de Serey Dié, taxée d’être la cause de la dislocation du mariage du joueur avec sa femme, Aline. En jouant ce morceau, l’animateur de la soirée ne devrait, en principe, pas ignorer qu’il venait de commettre ce qui peut être qualifié de crime de lèse-majesté, puisqu’il avait été mis en garde contre cette tentative.

Piqué par on se sait quelle mouche, le DJ a, quand même, eu le culot de distiller une chanson de Josey, suite à quoi la mariée a réagi. Outrée, cette dernière a interpellé les organisateurs de la réception, leur demandant de virer le DJ. La parole de l’élue du jour sera transformée en acte.

Dès lors, ce simple fait divers fait le chou gras des médias. C’est à croire que la soudaine antipathie des Ivoiriens, à l’endroit de leur sœur, Josey, leur a atteint la moelle épinière.