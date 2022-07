Josey: la chanteuse ivoirienne fait une promesse irréalisable à ses fans

Avec Josey, l’heure est à la solidarité. Dans une publication sur sa page Facebook ce vendredi 15 juillet 2022, la chanteuse ivoirienne a promis faire un cadeau à ses fans.

La main sur le cœur, la chanteuse Josey, compagne de l’ancien footballeur Serey DIé veut faire plaisir à ses fans. C’est dans cette optique qu’elle leur a fait une promesse qui semble tout de même irréalisable. « Le commentaire qui n’aura pas de réponse ou de like aura un wave ou Orange Money ou Mtn money ou Flooz », a écrit Josey sur sa page Facebook.

Mais cette promesse pourrait rester à son étape actuelle puisque la concurrence est énorme en commentaire. Aucun internaute ne veut laisser intacte la réaction de l’autre. « La sorcellerie va maintenant commencer; Mes parents m’ont abandonnés pitié pour moi, ne likez pas mon commentaire », ont commenté des internautes.

D’autres invitent carrément Josey à abandonner le jeu car, ils pensent que personne ne pourra gagner. « Il y a des gens qui surveille le post. Dès que tu commentes, eux ils sont là pour liker. On vous connaît; Faut plus faire Wave là Tchai, tu sais que même si on met point les gens vont venir mettre like dessus », ont proposé d’autres. reste à savoir comment Josey pourra faire la part des choses afin de respecter sa promesse pour le bonheur de ses fans.