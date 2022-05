« Josey dit : je préfère rester tchiza à … », Makosso tacle Josey et Serey Dié

Targué depuis quelques jours sur les réseaux sociaux pour donner son avis sur la naissance du deuxième enfant de la chanteuse Josey, le général Camille Makosso est sorti de son mutisme. Mais plutôt que de se prononcer sur la polémique, l’homme de Dieu s’est plutôt contenté de s’en prendre aux deux célébrités.

Comme il l’a annoncé depuis le début de l’année 2022, le révérend Camille Makosso ne veut plus se mêler des bad buzz. « Quand j’ai annoncé qu’en 2022 les Bads buzz inutiles et clash sont derrières moi, plusieurs ont dit on attend 03 mois. Bientôt 06 mois certains bipolaires sont en manque », a-t-il rappelé ce vendredi en raison de son intervention réclamée dans l’affaire dite de paternité du deuxième enfant de Josey né il y a quelques jours.

Camille Makosso met fin au débat

Pour Makosso, parler de la vie privé des gens est une preuve de pauvreté mentale et économique. Pour lui, des gens émotionnellement brisés pensent détenir l’intelligence supérieure pour parler des affaires inutiles. Attendu sur le sujet pour casser les papos et donner le nom du père du nouveau-né comme il sait si bien le faire, Camille Makosso embrouille les cartes et s’en prend directement à la vie de Josey et Serey Dié.

« Qui est le père de l’enfant de JOSEY? C’est Dieu le père car un enfant est une bénédiction. Si Serey Die décide d’être polygame, ton problème est où? S’il décide de chasser sa femme ton problème est où? C’est ta sœur ou ta mère? Si JOSEY dit je préfère rester tchiza à vie, ton problème est où? Tu te lèves le matin c’est pour l’avenir de tes enfants où la vie des gens qui ont réussi leur vie qui t’intéresse », ironise Camille Makosso qui n’a finalement pas répondu à la question.

L’homme de Dieu ne compte plus se mêler des histoires inutiles car, dit-il « Moi Camille Mokosso, la vie de mes enfants est plus importante que les congossa à deux balles ». De son côté, Serey Dié tente par tous les moyens de démontrer qu’il n’est pas le père de l’enfant.