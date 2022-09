Josey: des internautes devinent pourquoi Serey Dié a tout abandonné pour la chanteuse

Les internautes se sont fait leur propre idée des raisons qui pourraient justifier l’entêtement de l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire à vivre en concubinage avec la chanteuse Josey alors qu’il est légalement marié avec Aline, la mère de ses 5 autres enfants.

Depuis que l’ancien joueur ivoirien, Serey Dié a annoncé sa séparation avec Aline et confirmé sa relation avec Josey avec qui il a deux garçons, les internautes profitent de chaque occasion pour s’en prendre à la chanteuse à qui, ils reprochent d’avoir volé le mari d’autrui.

Mais depuis le mardi dernier que l’interprète du titre Diplôme a repris ses activités sur les réseaux sociaux, les avis ont changé sur cette histoire d’amour entre Josey et Serey Dié. En effet, les internautes prétendent avoir compris pourquoi l’international ivoirien Serey Dié Geoffroy n’a pas pu résister à la chanteuse Josey. Selon eux, ce qui attire le plus l’ex capitaine des éléphants, c’est l’irrésistible beauté de Josey agrémentée par ses rondeurs.

» Sérey Die, je me mets à ta place. Je ferais la même chose« , a commenté un internaute. Et à un autre de renchérir : » Capi, vraiment toutes mes excuses, c’est maintenant qu’on a compris« . Pour les internautes, les derniers clichés de Josey devraient mettre fin aux polémiques et comprendre Serey dié sans chercher à savoir qui a tort ou raison dans cette affaire.