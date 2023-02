Josey accusée d’avoir Gbassé Serey Die: la photo qui lance la polémique

Après sa tendre déclaration d’amour samedi dernier, la chanteuse Josey est au cœur de la polémique sur les réseaux sociaux. Outre les critiques de l’artiste Moise Jeffrey qui l’invite à ne pas trop exposer sa vie de couple, c’est un influenceur qui l’accuse d’avoir gbassé son compagnon Serey Dié.

Il y a toujours quelque chose à reprocher à la chanteuse Josey depuis mai 2022 que l’ancien footballeur ivoirien Serey Dié a décidé d’assumer publiquement qu’il est en couple avec elle. Très vite les internautes ont traité la chanteuse de voleuse de mari parce qu’à l’époque, Serey Die avait annoncé sa rupture avec sa première femme Aline, celle avec qui il a eu cinq enfants dont des jumelles.

Après son premier concert en décembre 2022, Josey a célébré ses 8 ans de relation avec Serey Die lors d’un spectacle où elle a fait des révélations sur cette histoire d’amour qui dure depuis 2015.

“Merci de m’assurer en public. Aujourd’hui, moi aussi je t’assure en public, ce n’est pas tout le monde qui sait, aujourd’hui c’est le 11 février et ça fait 8 ans que toi et moi nous sommes ensemble, 8 ans d’amour sincère et deux beaux enfants. Quand tu rentrais dans ma vie, il était clair que je ne pouvais pas concevoir, mais tu m’as donné deux jolis enfants. Tu m’as assumée à la télé devant des millions de téléspectateurs. Moi je t’assume aujourd’hui. Je t’aime et rien ne me fera te quitter…”, a déclaré Josey à Serey Dié.

Une technique d’échange de baiser qui divise

Emu par les douces paroles de sa compagne, Serey prend Josey par la main, l’embrasse puis le couple échange un baiser langoureux sans se soucier du public qui hurlait de joie. Mais c’était sans compter sur le décryptage de ce baiser par des internautes.

Pour certains observateurs, cet attachement de Serey Dié s’explique par un sort que lui aurait lancé Josey. Pour appuyer cette thèse, un internaute insiste que Josey a gbassé(envouté Ndlr) Serey Die.

A en croire, l’influenceur Ugo Man Kadjar, Josey a ensorcelé Serey Dié. Pour justifier son accusation, il estime que pendant que le couple échangeait un long baiser, Josey s’est emparée de la lèvre supérieure de son compagnon en public laissant sa lèvre inférieure à son compagnon. « Et puis, elle prend la lèvre supérieure et lui même qui est arçon c’est la lèvre inférieure qu’il prend », a-t-il écrit.

Y-at-il vraiment une règle pour s’embrasser ? Dans l’un ou dans l’autre cas, la chanteuse Josey qui a opté pour le tac au tac depuis quelques mois, n’a pas encore répliqué à cette énième provocation.

Aujourd’hui, Josey et Serey Dié sont ensemble depuis huit ans et ont deux enfants.