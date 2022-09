José Mourinho apparaît dans un clip de rap

Le célèbre entraîneur de football José Mourinho a été invité par le rappeur britannique Stormzy pour une apparition dans le clip de son nouveau titre « Mel Made Me Do It ».

Décidément, José Mourinho est plein de surprises. Alors qu’il vit un début de saison plutôt mitigé avec l’AS Roma (6è place après 7 journée de Serie A), le technicien portugais a décidé de s’offrir une petite escapade loin du football. Ainsi, l’ancien entraîneur du Real Madrid, de Tottenham ou encore de Manchester United est apparu dans la vidéo du nouveau titre “Mel Made Me Do It” du rappeur britannique Stormzy.

Dans ce clip assez long, José Mourinho apparaît à partir de 5’15 ». Dans une luxueuse demeure entourée de plusieurs hommes, il ne dit pas un mot et se tient bien droit. Avant de défier du regard la caméra, doigt sur la bouche. La musique s’étant arrêtée, on entend en fond la voix du Mou prononcé les mots: « I prefer really not to speak. If I speak I am in big trouble« . En français: « Je préfère ne pas m’exprimer. Si je parle, je vais avoir de gros problèmes« .

Ces deux petites phrases sont tirées d’une interview TV, en mars 2014, de José Mourinho, devenue virale sur les réseaux sociaux. À l’époque officiant à Chelsea, le « Special One » est invité à commenter une défaite 1-0 contre Aston Villa qui avait été marquée par un but refusé pour son équipe, mais aussi trois cartons rouges, dont un infligé à lui-même.