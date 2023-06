Jorge Messi: « Leo veut revenir au Barça »

A la sortie d’une réunion avec le président du Barça, Joan Laporta, ce lundi, Jorge Messi, le père et agent de la Pulga, s’est prononcé sur l’avenir de son fils, en fin de contrat avec le PSG. Et l’Argentin a confié que son fils veut revenir chez les Blaugranas.

L’avenir de Lionel Messi reste incertain. En fin de contrat avec le PSG au 30 juin prochain, le champion du monde en titre a disputé samedi dernier son dernier match avec le club parisien au Parc des Princes, où il a notamment essuyé des sifflets lors de la défaite face à Clermont (2-3).

Et alors que la suite de sa carrière semble se dessiner en Arabie Saoudite, le FC Barcelone n’a pas abandonné l’espoir de voir l’ancien numéro 10 enfiler à nouveau son maillot. Selon divers médias espagnols tels que Relevo et Mundo Deportivo, le père de Lionel Messi, Jorge, et Joan Laporta ont eu une réunion ce lundi au domicile du président du FC Barcelone.

Après son échange avec le dirigeant culé, Jorge Messi s’est confié à la presse espagnole, allant jusqu’à affirmer que Messi souhaitait revenir au Barça. « Leo veut revenir au Barça et j’aimerais qu’il revienne. C’est une option« , a mis en avant l’agent et père du natif de Rosario, pas opposé à cette possibilité: « J’aimerais que Leo revienne au Barça, bien sûr« . Avant de continuer: « Nous espérons que Leo pourra revenir. Je ne sais encore rien. Il adorerait (retourner au Barça, ndlr). Nous avons déjà parlé l’autre jour (avec Laporta). Nous devons parler de millions de choses mais il aimerait revenir« , a-t-il ajouté dans des propos relayés par Mundo Deportivo.

Une sortie qui va sans doute plonger davantage les fans de l’Argentin dans le flou quant à la future destination du septuple Ballon d’Or, alors que AFP assurait que les dirigeants du club saoudien d’Al Hilal sont à Paris pour tenter de faire signer le joueur de 35 ans.

