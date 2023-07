Jordan Ayew: « mon frère et moi avons encore des années à offrir aux Black Stars »

-Publicité-

Cadre indiscutable des Black Stars, Jordan Ayew ne se voit pas prendre sa retraite internationale de sitôt. L’attaquant de Crystal Palace assure que lui et son frère André ont encore à donner à la sélection ghanéenne.

Jordan Ayew n’est pas du tout de l’avis de ceux qui pensent que les Ayew ont déjà fait leur temps chez les Black Stars et qu’il serait mieux de passer le relais à la jeune génération. L’attaquant ghanéen ne se voit pas prendre sa retraite internationale de sitôt, ni lui ni son frère André Ayew.

« C’est comme si le rêve d’un enfant se réalisait. Nous allons en profiter, cela ne va pas durer éternellement mais nous en profitons et savons qu’il nous reste encore des années », a déclaré Jordan à GTV Sports.

- Publicité-

Jordan et Andre ont joué ensemble pendant des années au niveau des clubs et de l’équipe nationale. Les frères ont passé du temps ensemble à l’Olympique de Marseille et Swansea et Jordan affirment que c’était excitant d’être guidé par son frère aîné. « C’est toujours un plaisir de jouer aux côtés de mon frère », a-t-il ajouté.

Les deux joueurs sont au début de la trentaine, Jordan aura 32 ans en septembre tandis qu’André aura 34 ans en décembre. Les frères Ayew sont le duo le plus expérimenté de l’équipe actuelle des Black Stars, mais les fans de l’équipe nationale ont fait pression pour se débarrasser d’eux.

Finir sa carrière professionnelle dans un club du Ghana

Dans la même interview, l’attaquant a déclaré qu’il avait l’intention de jouer pour une équipe de Premier League ghanéenne avant de mettre un terme à sa carrière professionnelle. « La Premier League du Ghana est quelque chose que j’ai en tête. Un jour, je pourrais jouer pour une équipe à Accra parce que je suis basé à Accra », a-t-il déclaré.

- Publicité-

L’ancien homme de Lorient rejoindrait une liste croissante de joueurs des Black Stars qui sont revenus dans la ligue locale dans les dernières années de leur carrière professionnelle si son objectif de jouer dans la GPL se concrétisait.

Agyemang Badu, Sulley Muntari, Agyemang Badu et Samuel Inkoom sont les joueurs des Black Stars qui sont revenus après avoir passé une grande partie de leur carrière en Europe. Le joueur de 31 ans a eu une carrière épanouissante, jouant pour certains des meilleurs clubs d’Europe, dont l’Olympique de Marseille, Aston Villa, Crystal Palace et d’autres notables.

Articles similaires