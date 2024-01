Jordan Ayew: « Je suis vraiment convaincu que le Ghana remportera la victoire contre l’Egypte »

-Publicité-

L’attaquant ghanéen Jordan Ayew estime que les Black Stars ont ce qu’il faut pour battre l’Égypte, alors que les deux équipes vont s’affronter ce jeudi, à l’occasion de la 2è journée du groupe B à la CAN 2923.

L’équipe de Chris Hughton a connu un faux départ dans le tournoi, après avoir subi une décevante défaite 2-1 face au Cap-Vert lors de son match d’ouverture. L’Égypte elle-même n’a pas impressionné non plus et a eu besoin d’un penalty de dernière minute du talisman Mohamed Salah pour sauver le match nul contre les Mambas du Mozambique (2-2).

Bien que les Pharaons soient favoris avant la rencontre de ce jeudi contre le Ghana, Jordan Ayew pense que les Black Stars réaliseront un bon match contre eux. « Le premier match, nous n’étions pas assez concentrés pendant les 90 minutes et c’est ce qui nous a coûté le match », a déclaré le joueur de 32 ans en conférence de presse d’avant-match ce mercredi, cité par 3Sports.

« Le plus important pour nous est de revenir et de rester concentrés. Nous devons rester agressifs et tout ira bien. J’ai une confiance totale dans les joueurs et le staff. Je suis vraiment convaincu que demain [jeudi] sera une très bonne journée pour le Ghana« , a-t-il ajouté.

Jordan Ayew is confident tomorrow will be a good day for Ghana 🇬🇭 #TV3GH #3Sports pic.twitter.com/nUaTWtxfML — #TV3GH (@tv3_ghana) January 17, 2024

Et comme pour aider les siens à atteindre leur objectif, les supporters ghanéens de Côte d’Ivoire ont organisé plusieurs séances de prière pour demander l’intercession divine en faveur des Black Stars. Une vidéo capturée par Pellasco, journaliste de Pulse Ghana, montre un certain nombre de Ghanéens priant ouvertement pour que l’équipe nationale réussisse.

Our fan reporter Pellasco shares. #AFCONonPulse #PulseSports #BlackStars pic.twitter.com/aBfKW7LtEB — Pulse Ghana (@PulseGhana) January 17, 2024 - Publicité-