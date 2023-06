Jordan Ayew: « il y a du bonheur à chaque fois que je joue avec mon frère André »

L’attaquant ghanéen Jordan Ayew dit que c’est un rêve de jouer aux côtés de son frère Andre Ayew, insistant sur le fait qu’il y a toujours du bonheur quand ils jouent ensemble.

Les frères Ayew ont été engendrés par le légendaire Abedi Ayew Pele, qui a imprimé sa marque sur le continent en remportant trois fois le prix du footballeur africain de l’année. Comme leur père, les frères Ayew ont également joué pour l’Olympique de Marseille en Ligue 1, où ils ont remporté ensemble la coupe de la ligue et la supercoupe. La paire s’est réunie en Premier League à Swansea City et joue côte à côte pour l’équipe nationale du Ghana depuis 2012.

Dans une longue interview accordée au site de Crystal Palace, Jordan a exprimé sa joie de jouer avec son frère aîné lors de ses deux Coupes du monde disputées avec les Black Stars et à la Coupe d’Afrique des nations. « Chaque fois que je joue avec mon frère, il y a du bonheur, car nous avons réalisé nos rêves », a déclaré l’attaquant.

« C’était douloureux de quitter le tournoi (Mondial 2022 au Qatar), mais nous avons fait de notre mieux et tout donné pour présenter le Ghana de la meilleure façon possible (…) J’ai une grande famille, j’ai été élevé par des grands-parents, des tantes et des oncles. Ils ont fait un très bon travail. Si je suis ici aujourd’hui, c’est grâce à eux, ils ont joué leur rôle. Je dis toujours qu’il est important pour moi de me rappeler d’où je viens, de les remercier pour leur rôle dans mon éducation. Je me sens bénie« , a-t-il ajouté.

Jordan Ayew a récemment prolongé son contrat avec Crystal Palace, après avoir aidé les Eagles à éviter la relégation la saison dernière.

