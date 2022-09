Johnny Depp: l’acteur en couple avec son avocate…

Quelques mois après la fin de son procès contre son ex-femme Amber Heard, Johnny Depp a déjà retrouvé l’amour. L’acteur est désormais en couple avec l’une des avocates qui l’ont représenté dans son procès en diffamation contre son Amber Heard.

La star de « Pirates des Caraïbes » n’est plus un cœur à prendre. L’acteur a retrouvé l’amour dans les bras d’une de ses anciennes avocates. Selon TMZ, Johnny sort désormais avec Joelle Rich, l’avocate britannique qui l’a remplacé lors du procès avec Amber Heard. En effet, la jeune femme l’a représenté en 2020 lors de son procès pour diffamation contre le tabloïd britannique « The Sun »

Rich est mariée, mais est en train de divorcer actuellement de son ex. Elle et son ex-mari partagent 2 enfants. Us Weekly a rapporté que même si elle ne faisait pas partie de l’équipe d’essai de Virginie qui a battu Amber Heard, elle était présente au tribunal pour « soutenir » l’acteur.

La biographie de Rich indique qu’elle « travaille pour défendre la réputation [des clients] contre les allégations fausses et diffamatoires dans la presse écrite, en ligne et sur les réseaux sociaux ». La même source nous renseigne qu’elle a « une expertise particulière dans la protection de la vie privée des individus contre les intrusions injustifiées et l’attention des médias ».

Pour rappel, Johnny Depp se prépare actuellement à faire son grand retour après ses déboires judiciaires avec son ex femme. Le comédien tourne depuis quelques jours un nouveau infernal qui va relater le fameux procès de l’acteur avec son ex Amber Heard sous la direction de Maiwenn.