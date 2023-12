John Obi Mikel: « le Nigéria est toujours le favori » pour remporter la CAN 2023

-Publicité-

Comme toute compétition internationale, la Coupe d’Afrique des Nations, Côte d’Ivoire 2023, verra un certain nombre d’équipes porter le lourd fardeau d’être les favorites du tournoi.

Tirés au sort contre la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, les Super Eagles du Nigeria se rendent en terre ivoirienne comme l’une des équipes prêtes à bien faire et potentiellement à aller jusqu’au bout. C’est ce qu’affirme leur ancien capitaine, John Obi Mikel, qui a remporté le titre il y a 10 ans pour mettre fin à une disette de 19 ans pour les Super Eagles lorsqu’ils ont battu le Burkina Faso 1-0 à Soccer City à Johannesburg en 2013.

Sur le site de la CAF, l’ex-milieu de terrain de Chelsea estime que les triples champions d’Afrique seront toujours favoris à la CAN et espère que cette génération de joueurs pourrait imiter ce qu’ils ont fait il y a dix ans. « Nous sommes toujours favoris, c’est le cas à chaque fois que nous abordons le tournoi et ce n’est pas différent cette fois. Tout le monde sait que nous sommes l’un des favoris – pas le grand favori mais certainement l’un des favoris », a-t-il déclaré.

Avec un contingent mené par Victor Osimhen, meilleur buteur des éliminatoires, les Nigérians ont terminé les phases qualificatives en tant que meilleure attaque de la campagne. Reste à savoir si ces performances suffiront aux Aigles pour exaucer le vœu de John Obi Mikel.