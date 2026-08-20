Joe Dassin : que reste-t-il de son empire après 25 millions de disques et la maison de Feucherolles

Joe Dassin est décédé le 20 août 1980 à Papeete , victime d’un infarctus à l’âge de 41 ans . Quarante-six ans après sa mort, l’artiste reste une figure majeure de la chanson française — près de 25 millions d’exemplaires vendus dans le monde — mais son patrimoine matériel et financier s’est avéré plus fragile que ne le laissaient présager ses succès.

Auteur de tubes planétaires comme Les Champs-Élysées, L’Été indien ou La Bande à Bonnot, Joe Dassin a mené une carrière intense sur une quinzaine d’années. Sa notoriété a dépassé les frontières francophones : ses titres ont été traduits et diffusés en URSS, en Allemagne et en Amérique du Sud, contribuant à faire de lui l’un des artistes français les plus exportés de son époque. À l’ère du streaming, ses chansons totalisent encore près de 3 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify.

Sur le plan patrimonial, Dassin avait acquis des biens remarquables : une maison de 800 m² à Feucherolles (Yvelines), où il a vécu avec sa famille entre 1975 et 1980, et un terrain offert par la municipalité de Cotignac (Var) après un concert gratuit en 1968, sur lequel il fit édifier une résidence secondaire. C’est à Cotignac qu’il a épousé Christine Delvaux en 1978.

Un héritage morcelé entre biens immobiliers, droits et royalties

À sa disparition, ses deux fils, Jonathan et Julien Dassin, héritent en théorie d’un patrimoine conséquent. Dans les faits, la gestion posthume a entraîné des pertes et des ventes jugées mal négociées. Jonathan Dassin a déclaré que le domaine de Feucherolles a été « mal vendu » et que la villa de Palm Springs, en Californie, a été perdue en raison de crédits mal maîtrisés.

Un point central concerne la cession du catalogue d’édition. Selon Le Figaro, Christine Delvaux a vendu les droits d’édition à un prix resté modeste, au bénéfice notamment de Gérard Davoust. Cette cession, conclue avant l’explosion des plateformes de streaming, prive aujourd’hui les héritiers d’une part importante des revenus potentiels générés par l’écoute en ligne.

Sur le plan financier immédiat, Jonathan Dassin indique avoir reçu, à sa majorité, 1,6 million d’euros investis dans l’immobilier et précise toucher aujourd’hui des royalties comprises entre 3 500 et 7 000 euros par mois. Il évoque aussi la conservation d’objets personnels de son père, témoins matériels de l’héritage familial.

Musicalement, les héritiers poursuivent la transmission : Jonathan et Julien ont eux-mêmes tenté une carrière artistique, et des membres de la génération suivante, dont Jana et Jahlil, sont présentés comme intéressés par la musique. Les dimensions juridique, financière et sentimentale de cet héritage restent dissociées dans les éléments publics disponibles.